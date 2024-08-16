Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Эуфория в VfB - Hoeneß: "Мальчик может это сделать"

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 1 минута

- Эуфория в VfB - Hoeneß: "Мальчик может это сделать"

Себастьян Хёнесс, тренер, считает, что нападающий национальной сборной Дениз Ундав способен справиться с шумихой вокруг своего будущего в «ВФБ Штутгарт». «Мальчик может справиться с этим, у него есть свои хорошие механизмы защиты. Но мы все следим за этим здесь», - сказал Хёнесс (42).

28-летний Ундав своей «естественной манерой обращения с такими вещами» внушает мне большую уверенность. В конце концов, футбол никогда не был шоу одного человека. И в этом году тоже не будет. То, что на него возлагают столько надежд, в некоторой степени нормально», - сказал Хёнесс.

После впечатляющей предсезонной игры Ундава с 18 голами в Бундеслиге «ВФБ Штутгарт» подписал форварда за рекордную сумму трансфера. После трудных переговоров клуб finally agreed с английской Премьер-лигой «Брайтон энд Хоув Альбион», за которую Ундав выступал на правах аренды в прошлом сезоне. СМИ сообщают, что «ВФБ» заплатил за Ундава около 27 миллионов евро.

Себастьян Хёнесс отметил, что давление на Дениза Ундава из-за его впечатляющей предсезонной игры и рекордного трансфера в «ВФБ Штутгарт» не повлияет на него в большей степени из-за его естественных способностей обращаться с шумихой. Хорошая форма Ундава на футбольном поле помогла ему закрепиться в составе «ВФБ Штутгарт», продемонстрировав свои навыки в популярном виде спорта.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов...
Федеральные земли Германии

Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

- Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда Серенитый озеро Штормталь в Лейпциге открывает фестиваль Highfield Rock and Pop Soiree под безоблачным небом и жарой до 30°C. До воскресенья - три дня безудержного веселья, где можно насладиться любимыми музыкантами, повеселиться и отдохнуть у озера. В этом году запланировано

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Модель высокоскоростного поезда ICE 4, проходящая по маршруту из Гамбурга в Берлин (схематическое...
Федеральные земли Германии

Таможенная и пограничная охрана (ICE) использует обогрев в Нейштадте (Доссе).

Много препятствий усеивали быструю железнодорожную линию, соединяющую Гамбург и Берлин. Несмотря на усилия машиниста замедлить поезд, транспортное средство не смогло остановиться до прибытия на запланированную остановку.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Юрген Клопп возвращается на прощальный матч в стадион Дортмунда
Федеральные земли Германии

Клопп возвращается на стадион BVB

Юрген Клопп по-прежнему пользуется культовым статусом в Дортмунде. Он снова появится на тренерской капитанской мостике на прощальном матче двух бывших профи, которых он тренировал в своем-time в БВБ.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Разоблачение деталей этого
Политика

Губернатор Нью-Джерси объявил о намерении назначить своего прежнего главного помощника заместителем Менендеса в Сенате.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи в пятницу объявил о своем решении назначить Джорджа Хелми, своего бывшего главного советника, в Сенат США. Это назначение является заменой демократического сенатора Боба Менендеса, который покинет свой пост на следующей неделе после осуждения по обвинению в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
За три дня с пятницы по воскресенье на фестивале Highfield Festival выступят около 50 артистов...
Федеральные земли Германии

Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда

- Праздники в озере Штурмталер: начало 25-го фестиваля Хайфилда Серенитый озеро Штормталь в Лейпциге открывает фестиваль Highfield Rock and Pop Soiree под безоблачным небом и жарой до 30°C. До воскресенья - три дня безудержного веселья, где можно насладиться любимыми музыкантами, повеселиться и отдохнуть у озера. В этом году запланировано

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Модель высокоскоростного поезда ICE 4, проходящая по маршруту из Гамбурга в Берлин (схематическое...
Федеральные земли Германии

Таможенная и пограничная охрана (ICE) использует обогрев в Нейштадте (Доссе).

Много препятствий усеивали быструю железнодорожную линию, соединяющую Гамбург и Берлин. Несмотря на усилия машиниста замедлить поезд, транспортное средство не смогло остановиться до прибытия на запланированную остановку.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии
Панорама

Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии

- Аллигатор погиб после подозрения на нападение в Австралии После предполагаемого нападения на 40-летнего рыбака в Австралии, сотрудники службы дикой природы отправились на поиски крокодила. Массивный рептилий длиной около четырех с половиной метров был замечен примерно в четырех километрах от места происшествия с помощью вертолета, как сообщил отдел дикой природы.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно