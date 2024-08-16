- Эуфория в VfB - Hoeneß: "Мальчик может это сделать"

Себастьян Хёнесс, тренер, считает, что нападающий национальной сборной Дениз Ундав способен справиться с шумихой вокруг своего будущего в «ВФБ Штутгарт». «Мальчик может справиться с этим, у него есть свои хорошие механизмы защиты. Но мы все следим за этим здесь», - сказал Хёнесс (42).

28-летний Ундав своей «естественной манерой обращения с такими вещами» внушает мне большую уверенность. В конце концов, футбол никогда не был шоу одного человека. И в этом году тоже не будет. То, что на него возлагают столько надежд, в некоторой степени нормально», - сказал Хёнесс.

После впечатляющей предсезонной игры Ундава с 18 голами в Бундеслиге «ВФБ Штутгарт» подписал форварда за рекордную сумму трансфера. После трудных переговоров клуб finally agreed с английской Премьер-лигой «Брайтон энд Хоув Альбион», за которую Ундав выступал на правах аренды в прошлом сезоне. СМИ сообщают, что «ВФБ» заплатил за Ундава около 27 миллионов евро.

Себастьян Хёнесс отметил, что давление на Дениза Ундава из-за его впечатляющей предсезонной игры и рекордного трансфера в «ВФБ Штутгарт» не повлияет на него в большей степени из-за его естественных способностей обращаться с шумихой. Хорошая форма Ундава на футбольном поле помогла ему закрепиться в составе «ВФБ Штутгарт», продемонстрировав свои навыки в популярном виде спорта.

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