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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Этот шоколад доминирует в цифровой сфере.

 and  Max Becker
Время чтения 1 минута

Этот шоколад доминирует в цифровой сфере.

Дубайский шоколад с писташковой кремом и золотыми нитями захватит интернет. Видео этого лакомства притягивают миллионы зрителей. Но приобрести его можно по высокой цене. Тем, кто хочет насладиться этим удовольствием, не разорившись, можно приготовить его дома без особых усилий.

Этот соблазнительный шоколад из Дубая буквально взорвал интернет. Он наполнен кремовой писташкой и нежными золотыми нитями теста. Один бар этого дубайского шоколада стоит около 15 евро. Сначала это вирусное явление было доступно в основном онлайн, но теперь его можно найти в некоторых супермаркетах. Рецепты и дегустации получают миллионы просмотров.

Для тех, кто заинтересован в дубайском шоколаде, но не хочет тратить столько денег, представитель Берлинского центра потребителей советует приготовить его дома. "Это просто и бюджетно", - объяснил он.

В интернете полно обучающих роликов, набирающих миллионы просмотров. Для приготовления шоколада вам понадобится темный шоколад, писташковая крем, кунжутная паста ( tahini) и золотые нити теста, которые можно найти в турецком баклава, как объяснил кулинарный блогер Кики Авемайер из Bochum. Чтобы приготовить шоколад, растопите его и придайте форму. Затем обжарьте золотые нити в масле, нарежьте их на мелкие кусочки и смешайте с писташковой крем и tahini. Заполните шоколад этой смесью и дайте ему остыть в холодильнике.

Это лакомство было представлено компанией Fix Dessert Chocolatier, которая предлагает его в Дубае с 2021 года. Там шоколад стоит около 16,60 евро. Представитель центра потребителей отметил, что, скорее всего, самой дорогой составляющей для производителей является писташковая крем. "Потребителям следует обращать внимание на количество настоящей писташковой крем в продукте", - посоветовал он.

Европейский союз пока не ввел пошлины на импорт этого дубайского шоколада, что делает его более доступным для некоторых потребителей за пределами Дубая. Несмотря на свою популярность, не каждый может позволить себе купить этот шоколад у Fix Dessert Chocolatier, который в основном базируется в Европейском союзе и продает его онлайн.

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