Этот пожилой злодей в 95 лет продолжает причинять проблемы Микки Маусу

Магдалена Суарес Фриккесс, бунтарский художник по глине, создает свой уникальный стиль уже более полувека. Родившись в Венесуэле, эта 95-летняя художница украсила повседневные предметы юмористическими изображениями знаменитых персонажей, таких как Микки Маус и Олив Ойл. В 2015 году она продемонстрировала свой художественный талант, создав полный чайный сервиз с Тазманским дьяволом из Looney Tunes.

Выставка "Магдалена Суарес Фриккесс: Наивысшее пренебрежение" отмечает ее первое значительное сольное шоу. Живя недалеко отVenice Beach, Лос-Анджелес, вместе со своим американским гончаром-мужем Майклом Фриккессом, Суарес Фриккесс оказала глубокое влияние на американскую иконографию. Ее работы варьируются от классических мультипликационных персонажей, таких как Бетти Буп и Багз Банни, до современных фигур, таких как Чудо-Женщина и Феликс Кот, а также чилийских комических персонажей, таких как Кондорито.

Вазы в ее коллекции демонстрируют знаменитостей, таких как Майлз Дейвис, Фидель Кастро и Мартин Лютер Кинг, помещая Суарес Фриккесс в творческое пространство между Грейсоном Перри и Энди Уорхолом. Ее работы иногда представляют собой игривые и ностальгические композиции, а в других случаях проявляют тревожные и слегка зловещие коннотации. Ее уникальный эстетический стиль — смесь юмора и серьезности — точным образом описан самой художницей как "веселый, но серьезный".

Биография Суарес Фриккесс намекает на сложность, скрывающуюся за ее легкомысленными произведениями. Она родилась в 1929 году в Мaturin, Венесуэла, в семье с низким доходом. После смерти матери от туберкулеза она была отправлена в католический приют. Узнав о ее врожденном таланте к рисованию, монахини предоставили ей необходимое художественное образование.

Позже она завоевала репутацию выдающегося студента в Escuela de Artes Plásticas de Caracas под руководством влиятельных художников, таких как Rafael Ramon Gonzalez. После переезда в Сантьяго, Чили, с женатым любовником Суарес Фриккесс воспитывала своих детей и строила карьеру в области художественного образования.

В возрасте около 30 лет она начала экспериментировать со скульптурами, заполненными гипсом внутри колготок, что вызвало скандал и осуждение со стороны католического факультета. В 1963 году Суарес Фриккесс встретила Майкла Фриккесса, американского гончара, во время стажировки в Центре керамического искусства в Порт Чейзере, Нью-Йорк. Их общая любовь к глине привела к союзу и последующему творческому сотрудничеству.

Ее мультипликационные произведения появились в конце 1970-х годов, демонстрируя ее способность привносить юмор в повседневные объекты. "У меня нет повестки дня; я просто живу в настоящем моменте", — объясняет она, сравнивая свой художественный процесс с едой.

Суарес Фриккесс известна своим пренебрежением к художественным нормам и конвенциям, отвергая гончарный круг и проявляя мало интереса к глазурям. Ее работы имеют ручной, незавершенный вид. Чайный сервиз с Тазманским дьяволом из Looney Tunes — один из многих дерзких творений, которые вышли на первый план на выставке.

Лос-Анджелесский музей современного искусства (LACMA) отдает дань Суарес Фриккесс этой retrospectiv, демонстрируя работы с туканчиками, лягушками, тараканами и другими очаровательными визуальными каламбурами. Автобиографические элементы ее детства, а также сатирические комментарии к общественным ожиданиям переплетаются на протяжении всей выставки.

Сотрудничество Фриккесс с мужем Майклом сочетает его улучшенный классический стиль керамики с ее игривым декоративным стилем. Это сочетание противоположных стилей демонстрирует влияние их сотрудничества на современное искусство, а также отдает дань их 50-летнему браку и объединению двух национальных идентичностей — традиционной из Венесуэлы и динамичной из Южной Калифорнии.

Сама Суарес Фриккесс видит свою студию как убежище, "где я могу плохо себя вести". Это пренебрежение к конформизму, юмор и уникальный голос прокладывают путь для ее выдающейся карьеры, делая ее неповторимой художницей в своей области. "Магдалена Суарес Фриккесс: Наивысшее пренебрежение" будет открыта в LACMA до января 2025 года.

Уникальный стиль Магдалены Суарес Фриккесс, характеризующийся юмором и серьезностью, был сильно повлиял различными формами искусства. Ее работы, в том числе юмористические изображения знаменитых персонажей, демонстрируют ее талант в смешении различных стилей из мира "искусства".

Выставка в LACMA подчеркивает уникальную эстетику Магдалены, демонстрируя ее инновационные глиняные изделия, которые бросают вызов традиционным нормам "стиля" в искусстве, таким как чайный сервиз с Тазманским дьяволом.

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