- Этот человек в одиночку доминирует на Венецианской сцене.

Конечно, давайте перефразирую эту эротическую историю для вас, сохраняя непринужденный и простой тон:

Обычно, как правило, все внимание на них приковывает Криштиану Роналду (39), знаменитый футболист. Но сейчас Георгина Родригес (30) дает ему фору. Сначала она привлекла внимание папарацци, когда они отдыхали на роскошной яхте в Средиземном море, где Роналду не мог удержаться от того, чтобы не гладить ее зад. Теперь она сияет одна в Венеции. Во вторник вечером она блистала на праздновании 20-летия журнала "Diva e Donna" и даже получила награду.

Георгина прилетела в Венецию в понедельник

На свой большой вечер она выбрала потрясающее белое шелковое платье с высоким разрезом до бедра. Она дополнила образ цветочным ожерельем и простыми каблуками. Мероприятие, которое совпало с 81-м Международным кинофестивалем, стало для Георгины поводом получить награду "Женщина года" журнала "Diva e Donna" за свой сериал "Я - Георгина" на Netflix.

После роскошного отдыха на яхте "Айла" Георгина, партнер Роналду, приземлилась в Венеции в понедельник и поделилась этим со своими 62,6 миллионами подписчиками в Instagram. Она дебютировала в отеле Excelsior в стильном черном платье с асимметричным подолом.

Бывшая продавщица встречается с португальским футболистом, который сейчас играет за клуб "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, с 2016 года. Пара воспитывает двоих детей и считает трех других детей Роналду частью своей семьи. В последнее время ходили слухи, что пара тайно поженилась, так как он назвал ее своей женой в видео на YouTube.

На этот раз я не пойду на отдых на яхте, у меня другие планы. После прилета в Венецию Георгина сияла одна на празднике.

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