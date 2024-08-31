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ОбществоНовостиСоединенные Штаты Америки

Этот человек незаконно снабдил Мэтью Перри кетамином.

Медицинский работник, признавшийся в незаконном назначении кеторамина умершему актеру «Друзей» Мэттью Перри, лишен права практиковать медицину в США.

 and  Elizabeth Wells
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Мэтт Леблан прошел через период курения и злоупотребления алкоголем но Матью Пэри умер в своем доме...
Мэтт Леблан прошел через период курения и злоупотребления алкоголем но Матью Пэри умер в своем доме в Лос-Анджелесе.

- Этот человек незаконно снабдил Мэтью Перри кетамином.

Американский суд лишил лицензии врача, причастного к смерти Матта Перри

Врач Марк Чавес признал свою причастность к смерти звезды "Друзей" в рамках сделки о признании вины. В пятницу суд принял решение лишить его лицензии на медицинскую практику из-за этого признания. Чавес, вместе с четырьмя другими обвиняемыми, подозревается в незаконном предоставлении Перри кетamina.

Чавес признал вину в сговоре с целью распространения кетamina и был выпущен под залог в размере 50 000 долларов. Два других обвиняемых, Сальвадор Пласенсия и Джасвин Сингха, также согласились признать вину, но отрицают другие обвинения в других делах. Trials для Пласенсии и Сингхи назначены на октябрь.

Прокуратура США обвиняет пятерых обвиняемых в использовании проблем с зависимостью Перри в личных целях. Расследование, по словам прокурора США Мартина Эстрады, выявило обширную и секретную сеть, ответственную за поставку кетamina Перри и другим.

Смерть Перри в джакузи

Перри был найден мертвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе в конце октября 2021 года. Отчет о вскрытии декабря показал, что он умер в результате "острого воздействия кетamina". Кеттамин, используемый медицинскими профессионалами в качестве анестетика и для лечения депрессии, также широко торгуется на черном рынке из-за своих седативных и галлюциногенных свойств.

Хотя Перри принимал кеттамин под медицинским наблюдением в рамках своей депрессивной терапии, такого наблюдения не было в дни, предшествовавшие его смерти.

В 1990-х годах Перри прославился благодаря роли саркастичного шутника Чендлера Бинга в широко известном телесериале "Друзья". В своей автобиографии 2021 года Перри рассказал о своих длительных битвах с зависимостью от наркотиков и алкоголя, которые привели к тому, что он потратил более 9 миллионов долларов на 65 курсов реабилитации.

Прокуратура США обвиняет Чавеса и четырех других обвиняемых в использовании проблем с зависимостью Матта Перри, что привело к его смерти в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что Перри принимал кеттамин под медицинским наблюдением в рамках своей депрессивной терапии, его смерть в октябре 2021 года произошла без такого наблюдения.

Решение суда лишить Чавеса лицензии на медицинскую практику в Соединенных Штатах является следствием его причастности к предоставлению Перри незаконного кетamina.

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