Этот автомобиль, названный Nevera R, может похвастаться впечатляющей мощностью более 2000 лошадиных сил.

В мире электрических суперспортивных автомобилей появился новый чемпион. На мероприятии Carweek в Монтерее, Калифорния, хорватский производитель спортивных автомобилей Rimac представил свою последнюю разработку - Nevera R. Это обновление R-версии существующего электрического гипер-ГТ Nevera.

Вариант R демонстрирует увеличенную мощность, достигающую 1571 кВт или 2136 л.с., что является существенным увеличением по сравнению со стандартными 1406 кВт или 1912 л.с. Несомненно, скорость этого автомобиля впечатляет: он разгоняется от 0 до 100 км/ч всего за 1,74 секунды, от 0 до 200 км/ч за 4,5 секунды и достигает отметки в 300 км/ч за впечатляющие 8,7 секунды. Максимальная скорость ограничена 350 км/ч, но может временно быть увеличена до захватывающих 412 км/ч под контролем завода.

Хотя R-версия имеет аналогичные показатели разгона с стандартной Nevera, Rimac гарантирует улучшенную управляемость благодаря усовершенствованной системе векторирования крутящего момента между электродвигателями, установленными на каждом колесе. Для достижения наилучшей производительности батарея емкостью 108 кВтч и углеродно-керамические тормоза были усовершенствованы, а система стабилизации, рулевое управление и режим дрифта были отрегулированы для работы с новыми шинами "Cup 2" от Michelin.

Вариант R отличается эстетически приятным, аэродинамически оптимизированным передним дизайном, обновленными акцентами из углеродного волокна и фиксированным задним крылом, а также новым диффузором для увеличения прижимной силы.

Что касается цены Nevera R, Rimac пока не раскрыл никакой информации. С учетом того, что стандартная Nevera стоит около 2,5 миллионов евро, можно предположить, что версия R будет принадлежать к высшему классу. Чтобы произвести не более 40 экземпляров Nevera R, Rimac будет тщательно изготавливать каждый автомобиль вручную.

Для улучшения производительности в Nevera R были внесены следующие усовершенствования: рулевое управление было усовершенствовано, система стабилизации была отрегулирована, а режим дрифта был отрегулирован для работы с новыми шинами. Отличительной особенностью варианта R от стандартной Nevera является то, что он может временно разгоняться до захватывающих 412 км/ч под контролем завода, превышая свою ограниченную максимальную скорость в 350 км/ч.

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