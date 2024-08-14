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"Это справедливо" - кофе считает мороженое до грамма

Раньше порция мороженого стоила дешевле. Год за годом продолжается сравнение цен. Повар из Букова поделился своей новой системой выставления счетов, которая предназначена для справедливости по отношению к тем, у кого ограниченный бюджет.

 and  Alex Stellmacher
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Если Михаэль Бёмер подает мороженое через прилавок, его взвешивают граммами, а не шариками.
Если Михаэль Бёмер подает мороженое через прилавок, его взвешивают граммами, а не шариками.

- "Это справедливо" - кофе считает мороженое до грамма

Клиенты кафе Brezels от Gaggenau теперь могут купить мороженое по граммам, а цены рассчитываются точно до грамма на весах. Владелец Михаэль Бёхмер рассказал немецкому агентству новостей, что этот подход более справедлив, позволяя тем, у кого меньше денег, позволить себе мороженое, или родителям покупать меньшие порции для своих детей. Ранее об этом сообщало издание "Badischen Neuesten Nachrichten".

Вес мороженого варьируется

Не только ежегодно звучат жалобы на растущие цены на мороженое, но и на растущие расходы на жизнь. Концепция Бёхмера адресует это: "Это возможность проявить солидарность с моими собратьями", - сказал он. Бизнесы управляют ценовыми рычагами, и это также вопрос общественной ответственности. Клиенты могут корректировать свои заказы в соответствии с бюджетом и платить именно за то, что они получают. "Это справедливая история", - сказал он.

Это также относится к нему и к его бухгалтерии. Не две порции мороженого одинаковы: иногда вес порций, взятых с охлажденного прилавка его сотрудниками, отличался до 30 граммов, но все они стоили одинаково.

С этого сезона Бёхмер начал продавать мороженое по граммам: 100 грамм стоят два евро. В качестве ориентира он отмечает, что средняя порция мороженого весит 80 грамм, что составляет 1,60 евро.

На это нужно время, чтобы привыкнуть, сказал Бёхмер. Хотя обычно заказывают 100 грамм салями на прилавке, некоторые клиенты удивляются, когда покупают мороженое. "Я вижу это по их реакциям: они все удивлены, но и приятно удивлены", - сказал он.

Клиентам нравится концепция. "Ты платишь только за то, что получаешь", - сказал Сергис Гиваргис. "Иногда порция больше, иногда немного меньше". Штеффи Вик похвалила идею: "Я думаю, это социально ответственно, что все могут себе это позволить, чего не всегда бывает в наши дни. Вот почему я считаю это замечательным".

Бёхмер заметил, что клиенты теперь заказывают меньшие порции, менее 80 грамм, что означает меньший доход для него. "Но справедливость важнее", - сказал он. Необычные заказы с нечетными граммами не распространены. Вместо этого клиенты обычно спрашивают большую или меньшую порцию.

Факторы, влияющие на цену мороженого

Итальянская ассоциация производителей мороженого, Uniteis, также обсуждает цену на мороженое. Они отмечают, что конечная цена зависит от затрат, таких как ингредиенты, аренда, персонал, энергия и труд. Если операционные расходы растут, мороженые лавки также должны повышать цены. Кроме того, более высококачественные ингредиенты делают мороженое вкуснее, но и дороже.

Также есть региональные и международные различия. Порция в занятом, центральном мороженом в Мюнхене будет стоить дороже, чем в сельской мороженой лавке. В Германии мороженое дешевле, чем в других частях Европы. В Испании, Италии или Франции порция может стоить от 3,00 евро до 4,50 евро.

Также следует быть осторожным при сравнении цен на мороженое с теми, которые предлагаются в супермаркетах, где цены часто указываются на литр, а не по весу.

Бёхмер признал, что мог бы ввести весовую оплату, потому что мороженое не было основным бизнесом кафе. В противном случае тест мог бы быть слишком рискованным. Теперь он надеется на подражателей и принял решение: "Для меня нет возврата назад".

Несмотря на продолжающиеся опасения по поводу растущих цен на мороженое и расходы на жизнь, новый подход Бёхмера позволяет клиентам платить именно за то, что они потребляют, предлагая более справедливый вариант, особенно для тех, у кого ограниченный бюджет, или родителей, покупающих меньшие порции для своих детей. С этой новой системой клиенты теперь могут заказывать мороженое по граммам, платя 2 евро за 100 грамм, с средней порцией весом 80 грамм.

С изменением ценообразования клиенты, похоже, ценят возможность платить только за фактический вес своего мороженого, как выразился Сергис Гиваргис, "Ты платишь только за то, что получаешь". Штеффи Вик также похвалила концепцию, считая ее социально ответственной, позволяющей всем себе позволить мороженое, чего не всегда бывает в наши дни.

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