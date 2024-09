Это сюрреалистический сценарий или иллюзия: видео показывает обмен пленными?

16:03 Украина: продвижение России в Курске застопорилось

"Киевский Пост" присутствовал при обмене пленными между Россией и Украиной 14 сентября, зафиксировав первые разговоры только что освобожденных украинских солдат с родственниками. В результате обмена 103 солдата вернулись на родину. Российские солдаты были захвачены во время украинского наступления в Курске.

Украинские источники сообщают о прекращении продвижения России в Курске, их регионе. Пресс-секретарь украинского регионального командования сообщил AFP, что Россия пыталась атаковать с флангов, но в итоге потерпела неудачу. Сейчас ситуация стабильна и "под контролем", заявил спикер Дмитрий Дмитриевич. Россия якобы добилась некоторых тактических успехов, но они теперь превратились в почти окружение, заявил военный спикер. По его словам, тысячи российских граждан все еще находятся на территории, оккупированной украинскими силами в Курске.

15:42 Германия планирует предоставить дополнительную медицинскую помощь Украине

Правительство Германии выделяет дополнительные €50 миллионов на медицинское обслуживание раненых украинских солдат. Министр финансов Германии Кристиан Линднер прокомментировал: "Мы продолжаем стоять на стороне Украины". С этой программой они хотят гарантировать безопасность необходимых лечений в Германии.German hospitals have already treated 1,173 severely injured and hurt Ukrainian soldiers and civilians, according to the Interior Minister Nancy Faeser. She said this help is a humanitarian matter and will be continued. The costs for the treatment of war-wounded will be settled later in a straightforward manner by the Federal Administration office.

15:07 Стрельба в штаб-квартире российского онлайн-ритейлера

По меньшей мере, трое человек пострадали во время попытки рейда на московскую штаб-квартиру российского онлайн-ритейлера Wildberries. Один человек погиб, как сообщает российское СМИ. Бизнесвумен Татьяна Бакальчук объяснила в Telegram, что ее бывший муж Владислав Бакальчук и двое бывших менеджеров Wildberries пытались захватить московские офисы Wildberries.

14:43 Индия может продолжить покупку российской нефти, если не будет санкций

Индия заявила, что продолжит покупать российскую нефть, пока страна не находится под санкциями. Об этом сообщает онлайн-издание "Украинская правда", ссылаясь на Reuters. Министр нефти и газа Индии Хардееп Сингх Пури заявил: "Если компании не подвержены санкциям, я, безусловно, куплю у самого дешевого поставщика". Он добавил, что другие европейские страны и японские компании также покупают российскую нефть. Индия, как сообщается, получает 88% своих нефтяных импортов и является третьим по величине в мире потребителем и импортером нефти. Торговля России с Индией, как сообщается, удвоилась с 2022 года.

14:05 Мунц: Кремль не волнует присутствие F-16 в Украине

Первые западные истребители F-16 теперь находятся в эксплуатации в Украине, но из-за отсутствия полномочий для запуска ракет глубоко в Россию Кремль не сильно обеспокоен, объясняет Рейнер Мунц из ntv из Москвы.

13:45 Кремль: комментарии Столтенберга о дальнобойном оружии опасны

Россия осудила комментарии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга как "опасные". В интервью "Таймс" он сказал, что не будет красной линией для России, если Украина получит разрешение на удары по целям глубоко в России с помощью западного дальнобойного оружия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "Это провокационное пренебрежение заявлениями президента России Владимира Путина - неразумный и непрофессиональный шаг". Президент России Путин предупредил, что если страны позволят использование дальнобойных ракет, эти страны напрямую станут участниками конфликта.

13:17 Эксперты находят взрывчатые вещества и военное оборудование на АЭС в Запорожье

На украинской атомной электростанции в Запорожье, оккупированной российскими солдатами в начале войны, находятся вооруженные войска и военное оборудование. Кроме того, вокруг внутреннего и внешнего заборов станции были установлены противопехотные мины, как сообщает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Экспертам МАГАТЭ было запрещено осматривать некоторые части залов турбин в течение всего периода отчета, и АЭС вызывает озабоченность с момента ее оккупации. всего четыре недели назад на ней загорелась охладительная башня.

12:41 Кремль предупреждает о возможном обострении tensions в Ближнем Востоке после взрывов пейджеров

После массовых взрывов сотен пейджеров в Ливане Кремль в Москве предупредил о возможном обострении tensions в "взрывоопасном" регионе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил: "Что бы ни произошло, это наверняка приведет к дальнейшему росту tensions". Ливан находится в высоковольтном районе, и каждое подобное событие может спровоцировать дальнейший конфликт. Министерство иностранных дел России описывает инцидент как еще один пример "гибридной войны" против Ливана.

12:24 Украина увеличивает бюджет более чем на 10 миллиардов евро для солдат

Украинское правительство утвердило дополнительный бюджет более чем на 10 миллиардов евро, в основном на военные расходы. Это увеличение расходов повышает общий бюджет до около 81 миллиарда евро, что составляет 13-процентный рост. Основной причиной этой бюджетной поправки является выплата бонусов за сентябрь солдатам и войскам, находящимся на передовой.

11:36 Sharma: F-16 Истребители, Возможно, Не Приведут К Значительным ИзменениямПрезидент Украины Зеленский запросил 128 истребителей F-16, чтобы получить господство в воздухе. Однако, только около 60 самолетов были обещаны иностранными нациями, что меньше половины требуемого количества. Кавита Sharma, корреспондент ntv, считает это обнадеживающим шагом с началом поставок самолетов и обучением пилотов. Тем не менее, есть первоначальные проблемы с используемыми системами вооружения.

11:16 Украинская Разведка: Украина Ответственна За Атаку На Русский АрсеналИсточник из Службы Безопасности Украины (СБУ) подтвердил изданию "Киевский Независимый", что предыдущая ночная атака на большой арсенал боеприпасов в российском Торопце, где хранились ракеты и другое оружие, была проведена Украиной. Источник добавил, что гараж "был стерт с лица земли" после удара украинских дронов, что вызвало огромный взрыв. СБУ Украины работает вместе со своими военными коллегами, чтобы систематическое сокращать возможности противника по ракетным ударам по украинским городам. Планы разрабатываются для проведения подобных операций против других военных объектов России.

10:49 Производителям Дронов из Украины Разрешают Участвовать В Тендерах РамштайнаВпервые производители дронов из Украины могут участвовать в тендерах, организованных Дроновой Коалицией в рамках формата Рамштайн. Это дает производителям из Украины возможность подать заявку в двух категориях: дроны первого лица (FPV) и перехватчики. Украинские официальные лица считают это значительным стимулом для местного производства, так как все предложения будут оценены Дроновой Коалицией. Победители получат контракты на дальнейшие испытания. Если они пройдут успешно, страны Рамштайна планируют заказать у победителей крупносерийное производство.

10:27 Видео Атаки На Русский Арсенал Появилось В СетиХотя Кремль официально не признал этого, губернатор Тверской области объявил в Telegram, что украинские удары дронов вызвали крупный пожар на складе боеприпасов. Жителей эвакуировали, и в интернете циркулируют видеозаписи пожара.

09:39 Жертвы В Харькове И ЗапорожьеХарьков, второй по величине город Украины, подвергся еще одному тяжелому удару российской авиации накануне. Направленные бомбы взорвались в нескольких районах, в результате чего 9 человек получили ранения. Это очередной случай в серии недавних гражданских атак. Женщина погибла, и 43 человека, в том числе 4 ребенка, были ранены взрывом точного бомбы в Запорожье в воскресенье. О ракетных ударах по близлежащим поселениям в Запорожской области сообщается о гибели еще двух человек.

08:46 Энергетические Установки В Сумской Области Атакованы СноваМестные власти в Сумской области, северо-восточном украинском городе, заявляют, что энергетическую инфраструктуру атаковали российские дроны во второй день подряд. Хотя не сообщается о жертвах, повторные атаки создают серьезные проблемы с энергоснабжением. Во вторник российские дроны и ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру в городе и области Сум, оставив без электроэнергии более 280 000 домохозяйств в течение некоторого времени, сообщает Министерство энергетики.

08:27 Генеральный Штаб Украины Зафиксировал 1130 ПотерьRussких В Течение 24 ЧасовПо данным Генерального Штаба Украины, в течение последних 24 часов было убито или ранено 1130 российских солдат. С начала полноценной российской агрессии в феврале 2022 года Украина задокументировала 637 010 потерь противника. Украинские силы уничтожили 25 артиллерийских систем, 45 транспортных и топливных автомобилей и 6 танков, как указано в их отчетах за последние 24 часа.

07:55 ВВС Украины Завершили Планы Развертывания F-16Президент Украины Зеленский объявил, что планы развертывания западных истребителей F-16 были завершены ВВС Украины и Министерством обороны. Кроме того, проводились переговоры с авиационными командирами о перспективах расширения авиационного флота и увеличения обучения пилотов. В свете недавних потерь некоторые голоса в Киеве призывают к более всестороннему начальному обучению пилотов, которое в настоящее время длится 40 дней. Украина ожидает получить около 60 истребителей F-16, так как пока поставлено лишь несколько.

07:19 Российская Армия Отбивает Атаки Украинских Дронов На Нескольких РегионахМинистерство обороны России сообщает о множественных атаках украинских дронов на несколько регионов. В течение последних 24 часов российская ПВО сбила 54 украинских дрона в пяти российских регионах, сообщает ТАСС. Половина дронов была сбита над пограничной областью Курск, а остальные - над Брянском, Белгородом, Смоленском и Орел. В сообщении ТАСС не упоминается Тверская область, где сообщалось о нападении украинских дронов на крупный арсенал боеприпасов, что вызвало пожар в городе Торопец и эвакуацию жителей.

06:57 Военные Блогеры: Интенсивный Огонь Разрушает Русский Арсенал БоеприпасовПо данным военных блогеров, украинская атака на российский город Торопец в Тверской области вызвала крупный пожар на складе боеприпасов. Этот склад, как сообщают блогеры, недавно расширился и сейчас содержит 42 укрепрайона и 23 склада и мастерские. По словам бывшего российского разведчика Игоря Гиркина, ситуация в регионе находится под контролем, как он заявил в Telegram. Анализируя данные, украинские военные блогеры считают, что причинен значительный ущерб, в частности, newer укрепрайонам.

06:20 Заместитель руководителя фракции "Зеленые": АФД и БСВ распространяют российские нарративыЗаместитель руководителя фракции "Зеленые" Константин фон Ноц предлагает парламентский дебат о российском влиянии на Германию. "Внутренние документы российской пропагандистской фабрики СДА четко показывают коварные методы, с помощью которых российские структуры вмешиваются в нашу демократию, общественные дискуссии и выборы", - говорит политик-инсайдер. "С АФД, БСВ и другими соучастниками, распространяющими российские нарративы в обществе и парламентах, формируются вредные альянсы для подрыва немецких интересов. Поддержка Украины преследуется, выслеживается и пытаются публично опорочить".

05:42 Российские тролли распространяют фейковые видео о Камале ХаррисПо данным исследования софтверного гиганта Microsoft, российские актеры усилили свою дезинформационную кампанию против кандидата в президенты США Камалы Харрис. Группа, аффилированная с Кремлем, под названием "Шторм-1516", выпустила два фальшивых видео с конца августа, чтобы опорочить кампанию Харрис и ее напарника Тима Уолза. Одно видео показывает группу supporters Харрис, якобы избивающих участника на якобы митинге Трампа. Другое видео показывает актера, продвигающего ложное утверждение, что Харрис была виновна в аварии 2011 года, в результате которой девочка получила травму и осталась инвалидом, и покинула место происшествия. Оба видео якобы получили миллионы просмотров.

05:19 Взрывы и пожар в российском ТвериПо данным России, удар украинского беспилотника вызвал пожар в российском регионе Тверь. Обломки сбитого украинского беспилотника вызвали пожар в западной части региона в городе Тороpez, что привело к частичной эвакуации жителей, согласно губернатору региона Игорю Рudenya через мессенджер Telegram. Пожарные работают над тушением огня. Причина пожара не сразу ясна. Российские подразделения ПВО якобы все еще ведут бой с вражескими беспилотниками, чтобы отразить "массовую атаку беспилотников" на город. Город, в котором проживает чуть более 11 000 человек, якобы является местом хранения российских ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ, согласно отчету государственного новостного агентства РИА в 2018 году.

03:57 Губернаторы России сообщают об атаках беспилотниковУкраина якобы атакует несколько регионов на западе России беспилотниками, как утверждают местные губернаторы. Семь украинских беспилотников якобы сбиты в Смоленской области возле границы с Белоруссией, согласно губернатору Василию Анохину через мессенджер Telegram. Российская ПВО якобы уничтожила беспилотник над Орловской областью, согласно губернатору Андрею Клычкову на Telegram. Как минимум 14 украинских ударных беспилотников якобы сбиты над Брянской областью возле границы с Украиной, согласно губернатору Александру Богомазу на Telegram. Киевское правительство утверждает, что атаки направлены на военную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, необходимую для военных усилий Москвы.

02:56 Треугольная торговля: США расследуют возможный обход запрета на импорт урана из России через КитайУправление США расследует возможный обход запрета на импорт российского урана в США через Китай. Есть опасения, что Китай импортирует обогащенный уран из России, одновременно экспортируя свою внутреннюю продукцию в США, как сообщается Reuters со ссылкой на правительственные источники. "Мы обеспокоены тем, что запрет на импорт российского урана может быть обойден", - сказал Джон Индалл из Ассоциации американских производителей урана. "Мы не хотим закрывать российский кран и внезапно получать весь материал из Китая. Мы попросили Министерство торговли расследовать это". Министерство торговли США не сразу ответило на запрос комментария.

01:54 Инсайдер: США планируют пополнить запасы нефтиУправление США планирует расширить свои стратегические запасы нефти, как сообщает инсайдер. США планируют купить до шести миллионов баррелей нефти, учитывая текущие низкие цены, сказал источник, знакомый с ситуацией. Если покупка будет завершена, это будет крупнейшее пополнение со времени крупного высвобождения в 2022 году, которое тогда было "крупнейшим высвобождением нефти из стратегического резерва в истории". В ответ на резкий рост цен на бензин после российского вторжения в Украину в 2022 году правительство США продало большие объемы нефти из своего стратегического резерва, что тогда было "крупнейшим высвобождением нефти из стратегического резерва в истории".

00:45 Два убитых и пять раненых в результате атаки в ЗапорожьеРоссия атаковала Запорожскую область ночью, в результате чего погибли по меньшей мере два гражданских и еще пятеро получили ранения, согласно губернатору Ивану Федорову. Он позже уточнил, что Россия "тяжело атаковала" сообщество Комышуваха в регионе. Также были повреждены несколько зданий и объект инфраструктуры. Пожарные и спасательные службы продолжают работать на месте, и степень ущерба все еще оценивается, согласно "Киевскому независимому".

11:38 вечера США: Мы видели стратегию ЗеленскогоПосол США в ООН Линда Томас-Гринфилд упоминает, что американская сторона заметила свежую "стратегию мира" президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщается "Европейской правдой", эта информация исходит из пресс-конференции в штаб-квартире ООН. "Мы видели стратегию мира президента Зеленского. Мы считаем, что это тактика, которая может быть эффективной. Мы должны понять, как мы можем способствовать этому", - продолжила она. Посол США выразила оптимизм в отношении ситуации с миром, не предоставляя дальнейших подробностей. Томас-Гринфилд, скорее всего, имеет в виду стратегию, известную в украинских кругах как "план победы", который Зеленский представил в прошлом месяце.

22:29 Ложная тревога в Латвии: Мистифицированный летающий объект оказался стаей птиц

Ложная тревога в Латвии: Инцидент, который сначала казался вторжением в воздушное пространство НАТО над Латвией неизвестным летающим объектом, оказался безобидным. Объект, приблизившийся к границе из соседней Белоруссии и пересекший восточную часть Краславы, оказался стаей птиц. Об этом сообщило латвийское информационное агентство Leta со ссылкой на Воздушные силы. Сперва Министерство обороны Латвии в Риге сообщило об неизвестном летающем объекте. В результате, истребители НАТО, базирующиеся в Льеварде, были подняты для отслеживания воздушного пространства, но подозрительных объектов обнаружено не было.

23:59 Молдова и Германия подписали соглашение о кибербезопасности

Молдова и Германия укрепляют борьбу против "гибридных атак Путина" соглашением о кибербезопасности. Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Баerbock в Кишиневе, президент России Владимир Путин продолжает использовать гибридные атаки против Европы, в частности Молдовы, как инструмент дестабилизации. "Но именно поэтому мы усиливаем свои усилия", - сказала она. Предоставляя оборудование IT, обмен информацией и обучение, они хотят "пресечь кибератаки в Молдове и разоблачить дезинформацию".

Европейский Союз (ЕС) сыграл ключевую роль в оказании поддержки Украине в ходе текущего конфликта, предоставляя финансовую помощь, медицинскую помощь и другие виды поддержки.

В контексте текста правительство Германии пообещало дополнительные €50 миллионов на медицинскую помощь раненым украинским солдатам, демонстрируя неизменную приверженность ЕС помощи Украине в условиях кризиса.

