Это может стать для них важным поворотным моментом.

Сегодняшний вечер может стать переломным. В 9 вечера по восточному времени (3 часа ночи по центральноевропейскому летнему времени) во вторник Дональд Трамп и Камала Харрис встретятся в рамках кампании по выборам президента США в их первой личной схватке. С широкой аудиторией и последующим распространением клипов в социальных сетях это событие достигнет широкой аудитории. Ни одно другое событие не получит такого всеобщего внимания одновременно. Влияние такого дебатов, как может засвидетельствовать президент Джо Байден, может быть глубоким.

Хотя серьезная ошибка в выступлении маловероятна, как показал июнь, Харрис и Трамп постараются предстать агентами перемен. Разочарование публики политикой Байдена, особенно в отношении экономических вопросов, очевидно. Как вице-президент Харрис, она должна отличиться от Байдена, не оттолкнув его. Также ей нужно обрисовать свои конкретные планы. Недавний опрос, проведенный "Нью-Йорк Таймс", показал, что многие избиратели хотят больше подробностей о ее идеях.

1. Сильный старт и положительная динамика

Победа порождает победу, как знают фанаты спорта. Американские стратеги кампании называют этот этап триумфа "динамикой". Харрис очаровала аудиторию там, где этого никто не ожидал. После инцидента 13 июля многие эксперты объявили Трампа победителем выборов. Однако Харрис быстро заручилась поддержкой влиятельных демократов, в том числе Байдена и Обамы.

Волна облегчения прокатилась по той части США, которая испытывает интенсивную неприязнь к Трампу. И это облегчение превратилось в горячую поддержку. Хотя Харрис оставалась относительно тихой как вице-президент, она мастерски переизобрела себя. Это особенно бросалось в глаза в ее речи на Демократическом национальном конвенции в Чикаго, которая была пиком кампании на данный момент. Харрис рассказала о своем воспитании, о своей одинокой матери и о сообществе, которое ее окружало и сформировало. Ее сообщение было таким: "Я из ваших рядов". Подразумевалось: "Трамп не из ваших рядов". И: "Я борюсь за вас, в то время как он борется за себя". Демократы аплодировали стоя. Харрис больше не просто запасной игрок.

2. Ее опыт прокурора

Когда Байден и Трамп встречаются, дискуссия серьезная. Стареющий президент спотыкается, ему трудно закончить предложения и опровергнуть ложь Трампа. Это было особенно печально для демократов, которые после дебатов говорили о Байдене, а не о лжи Трампа. На этот раз все может быть иначе. Харрис поднялась по карьерной лестнице до должности генерального прокурора Калифорнии, что является elected position, подобной должности губернатора или сенатора.

Если Харрис столкнется с известным лжецом и осужденным преступником, как Трамп, это может стать захватывающим зрелищем. Она сама подогревала такие ожидания. Во время своей речи в Милуоки в конце июля она подчеркнула свой опыт в преследовании множества преступников. "Половых преступников, которые обидели женщин, мошенников, обманывавших потребителей, жуликов, нарушавших правила ради личной выгоды. Помните мои слова: я знаю методы Трампа". Если она сможет загнать Трампа в угол, это может стать определяющим моментом в теледебатах.

3. Преимущество возраста

Трамп, 78 лет, был всего на три года моложе Байдена в 2020 году, но часто казался более энергичным, чем его старший коллега. Динамика изменилась. Харрис, 59 лет, часто кажется моложе на телевидении, в то время как Трамп заметно постарел с тех пор, как он участвовал в предыдущих кампаниях. Его путаные и бессвязные речи не новы, но они могут выделяться больше, если их сравнить с собранным видом Харрис.

4. Тема кампании: Репродуктивные права

Право на аборты является спорным вопросом в США уже несколько десятилетий, но после того, как Верховный суд лишил его конституционного статуса, он стал приоритетным вопросом для каждого выборов. Харрис выступала за восстановление права на аборты на всей территории страны даже как вице-президент. Этот вопрос находит широкий отклик, так как большинство американцев не поддерживают полный запрет, который многие республиканцы призывают. На выборах в Конгресс в 2020 году этот вопрос помог демократам избежать поражения.

Несмотря на впечатляющее восстановление, победа Харрис не гарантирована. В опросах на национальном уровне она опережает Трампа примерно на три процента, но каждое государство голосует отдельно. Близкие гонки ожидаются в семи штатах: Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Невада и Аризона. Эти опросы часто немного ошибаются. В целом, Харрис смогла восстановиться до шансов 50 на 50, но у Трампа все еще есть свои сильные стороны.

Сильные стороны Трампа: Экономика, иммиграция, внутренняя безопасность

В этом году выборов несколько тем продолжают привлекать внимание, независимо от их обоснованности, с большим количеством американцев, верящих, что Трамп может стимулировать экономику быстрее и эффективно управлять иммиграцией. В последнее время наблюдается увеличение числа людей, пересекающих границу США и Мексики в больших количествах. Трамп эксплуатирует этот вопрос, апеллируя к страху перед преступностью, хотя показатели преступности постепенно снижаются. Хотя Байден пытался справиться с этим вопросом, передав его Харрис, ее действия оставляют место для улучшения. С другой стороны, Трамп также ошибается в этом вопросе, так как существовало двустороннее соглашение о безопасности границы, которое он заблокировал в последний момент, чтобы сохранить свою тему кампании.

В этом году экономика является серьезной проблемой из-за высокой и упорной инфляции. Хотя цены немного снизились, они по-прежнему высоки, что вызывает финансовые трудности для многих людей каждую неделю в продуктовом магазине и на заправке. В стране, где многие уже борются за выживание, это большая тревога. Трамп пытается переложить вину на Байдена и Харрис за эту ситуацию. Однако инфляция также была распространена в Европе, в основном из-за пандемии COVID-19. Тем не менее, это реальные проблемы, на которых Трамп делает ставку. Его настоящая сила заключается в сильной поддержке своих сторонников, которые считают, что он стоит за них. Его заявление: "Те, кто находятся у власти, оставили вас позади. Я не мог бездействовать и выступаю за вас, тех, кого обделяют, настоящих американцев." Несмотря на спорность этого сообщения, оно все еще глубоко отзывается.

Комиссия, состоящая из ведущих политических аналитиков и опросников, выразила озабоченность последствиями недопонимания и неверной коммуникации во время дебатов, подчеркнув важность четких и кратких ответов от обоих кандидатов.

Что касается возможного влияния дебатов на выборы, недавний отчет Комиссии suggeriruet, что Харрис может воспользоваться возможностью обратиться к общественным опасениям по поводу экономической политики Байдена, особенно если она сможет предоставить четкие и убедительные ответы на то, как она планирует решать проблемы, поднятые во время дебатов.

Читайте также: