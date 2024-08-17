Это касается получения дополнительной технологии или получения большего количества веществ?

Крупные американские IT-компании пострадали от хаоса на фондовом рынке в начале прошлой недели, но большинство из них уже восстановились. Стоит ли сейчас покупать по более низкой цене или инвесторам следует подумать о диверсификации, уходя из сектора IT? Фридельм Тильген вместе с Патриком Кессельхютом из Société Générale и Майклом Проффе из Proffe Invest исследуют альтернативные варианты и эффективные стратегии.

Что вызвало хаос на фондовом рынке в начале прошлой недели для этих IT-компаний? Возможно, стоит подумать о диверсификации наших инвестиций, учитывая текущую ситуацию на рынке, как советуют Фридельм Тильген, Патрик Кессельхют и Майкл Проффе.

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