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ЭкономикаНовости- Что? - Что?

Это касается получения дополнительной технологии или получения большего количества веществ?

 and  Christian Meier
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Удастся ли Nvidia воспроизвести свой успех на рынке ИИ?
Удастся ли Nvidia воспроизвести свой успех на рынке ИИ?

Это касается получения дополнительной технологии или получения большего количества веществ?

Крупные американские IT-компании пострадали от хаоса на фондовом рынке в начале прошлой недели, но большинство из них уже восстановились. Стоит ли сейчас покупать по более низкой цене или инвесторам следует подумать о диверсификации, уходя из сектора IT? Фридельм Тильген вместе с Патриком Кессельхютом из Société Générale и Майклом Проффе из Proffe Invest исследуют альтернативные варианты и эффективные стратегии.

Что вызвало хаос на фондовом рынке в начале прошлой недели для этих IT-компаний? Возможно, стоит подумать о диверсификации наших инвестиций, учитывая текущую ситуацию на рынке, как советуют Фридельм Тильген, Патрик Кессельхют и Майкл Проффе.

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