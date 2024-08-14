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КультураНовостиФестиваль

Это изменится в следующем году.

Планы для Wacken Open Air 2025 в полнойузе. В отношении передвижения, будут значительные изменения на следующем фестивале.

 and  Melissa Williams
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- Это изменится в следующем году.

В следующем году фестиваль Wacken Open Air пройдет с 31 июля по 2 августа 2025 года. Предварительная продажа уже в самом разгаре, но металлистам следует обратить внимание на новое требование: взимается обязательная плата за Access Pass для автомобилей. Организаторы рассказали агентству новостей spot on news, в чем дело.

Обязательный Access Pass за 33 евро

После проблем в прошлом году в 2024 году для всех посетителей фестиваля, приезжающих в Шлезвиг-Гольштейн на автомобиле, требовался отдельный пасс. Так называемый Access Pass нужно было активировать вместе с билетом на фестиваль для определенного дня и маршрута. В основном он был бесплатным - только если приезжать в воскресенье, взималась плата в размере 66 евро.

В 2025 году этот Concept будет расширен: для каждого автомобиля потребуется обязательный Access Pass за 33 евро, независимо от дня прибытия. Транспортные средства более 3,5 тонн, а также автодома и прицепы будут стоить 66 евро за каждый день прибытия. "Цена рассчитывается исключительно на основе автомобиля и веса, а не количества человек. Таким образом, мы можем создать справедливую цену для всех, учитывая дополнительную нагрузку на персонал и логистическое планирование", - объяснили организаторы.

Дополнительные расходы раздражают водителей, но те, кто путешествует на общественном транспорте, могут радоваться: "Кроме того, автобус-шаттл из Итцехо в W:O:A будет бесплатным, чтобы сделать безмашинное прибытие еще более привлекательным".

Фестиваль Wacken Open Air еще не распродан

В отличие от прошлого года, когда билеты на 2024 год раскупили за 4,5 часа, билеты на один из крупнейших в мире метал-фестивалей все еще можно приобрести на 2025 год. "Мы потрясены тем, что 85 000 доступных билетов на W:O:A 2025 почти распроданы так быстро... Наша цель - организовать лучший возможный метал-фестиваль, а не объявить быструю распродажу", - сказали организаторы.

Чтобы не разочаровать доверие металлистов, они усердно работают над улучшением фестиваля. "Одной из задач является проектирование фестиваля таким образом, чтобы новые и устоявшиеся элементы дополняли друг друга. Для нас важно приглашать группы, которых хотят увидеть наши гости, и создать единый фестиваль", - подчеркнули организаторы.

Стоимость фестиваля с кемпингом останется такой же, как и в этом году, - 333 евро. Уже известны 34 группы, которых ждут зрители: среди них Apocalyptica, Machine Head, Saltatio Mortis и Papa Roach.

  1. Несмотря на обязательный Access Pass для автомобилей, билеты на Wacken Open Air 2025 почти распроданы, и осталось всего 85 000 доступных билетов.
  2. Чтобы сделать безмашинное прибытие более привлекательным, автобус-шаттл из Итцехо в W:O:A в 2025 году будет бесплатным, а обязательный Access Pass для автомобилей обойдется в 33 евро.

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