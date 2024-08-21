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Это якобы бывшее приложение Corona, известное как Luca.

 and  Elizabeth Wells
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Трансформация послепандемического сдвига: ранее коронавирусное приложение Luca стремилось стать...
Трансформация послепандемического сдвига: ранее коронавирусное приложение Luca стремилось стать цифровой платформой для платежей.

Это якобы бывшее приложение Corona, известное как Luca.

Постпандемийная корона-приложение Лука стремилось сменить курс и функционировать как цифровая платежная служба. Тем не менее, его дебют не прошел гладко. Теперь появился знак косвенного инвестирования со стороны известного девелопера недвижимости - с новой стратегией.

Документы в коммерческом реестре показывают, что известный немецкий разработчик приложений Culture4life, управляющий бывшим корона-приложением для отслеживания контактов Luca, получил нового инвестора. Этот инвестор - Panopano Limited, дочерняя компания публично торгуемого гиганта недвижимости Aroundtown, с рыночной стоимостью около трех миллиардов евро.

В результате увеличения капитала в начале мая Panopano Limited получила значительную долю около 10% в приложении Luca. Разработчики еще не объявили об этом раунде финансирования публично. Однако представитель приложения подтвердил инвестицию, не раскрывая сумму. Таким образом, Aroundtown присоединяется к рядам основных акционеров Luca.

Этот финансовый влив может потенциально изменить ситуацию для Luca после разочаровывающего перезапуска. Сооснователь Патрик Хенниг изначально создал приложение для отслеживания контактов во время пандемии, которое было загружено более 40 миллионов раз. Однако важность приложения снизилась после снятия ограничений на контакты в 2022 году.

Акцент на гостеприимстве

Хенниг и команда затем изменили тактику, превратив Luca в платежное приложение, с рестораторами по-прежнему в качестве партнеров. Инвесторы выделили еще 40 миллионов евро на эту инициативу. К сожалению, перезапуск не оправдал ожиданий, как сообщалось в "Finance Forward" в конце 2022 года.

В то время участвовало 150 ресторанов - меньше обещанных 9200 кухонь, согласно презентации компании. Сейчас приложением пользуются более 1000 ресторанов, согласно заявлению компании. Месячные загрузки также, по сообщениям, намного ниже, чем в эпоху короны.

Стюартовская компания, вероятно, могла бы воспользоваться некоторыми катализаторами роста. Кажется, есть надежда на бизнес за пределами ресторанов, как пояснил представитель. С начала года они значительно цифровизировали трудоемкие процессы в отелях с помощью приложения Luca, такие как платежи в баре или регистрация.

Новый инвестор, возможно, предоставит необходимый доступ. Aroundtown заявляет, что владеет одним из крупнейших в Германии портфелей коммерческой недвижимости, примерно одну пятую из которых составляют отели, в том числе Hilton в Берлине или Лондоне.

Эта информация была первоначально опубликована в "Finance Forward", журнале для меняющейся финансовой среды, созданном в сотрудничестве с "Capital" и OMR.

Инвестиция Panopano Limited, дочерней компании Aroundtown, может предоставить необходимые меры для борьбы с пострестартовыми трудностями Luca. С обширным портфелем коммерческой недвижимости Aroundtown, включая многие отели, партнерство может открыть возможности для цифровизации сервисов гостеприимства в приложении Luca.

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