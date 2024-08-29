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"Это была вредоносная программа".

Главарь фракции Альтернатива для Германии (Аough) в Тюрингии Йорг Хёке в среду отказался от участия в теледебатах и на следующий день появился вновь, объяснив решение об отказе от участия.

 and  Lauren Adams
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В Нортхаузене лидер Тюрингии «Альтернативы для Германии», Björn Höcke, продолжает политическую...
В Нортхаузене лидер Тюрингии «Альтернативы для Германии», Björn Höcke, продолжает политическую деятельность после преодоления проблем со здоровьем.

Региональные политические состязания - "Это была вредоносная программа".

После отказа от телевизионного выступления вождь фракции AfD в Тюрингии, Björn Höcke, появился на митинге в Нордхаузене. "Привет, ребята, я в полном порядке," - поделился он со стадиями северной Тюрингии. Он победил вирус, как заявил, и неоднократно хвастался своей бодростью. "Если бы я сел на велосипед прямо сейчас и поехал сюда, то был бы на Броккене в Гарце менее чем за три часа," - заявил он. Броккен, возвышающийся в Гарце, является высшей точкой Саксонии-Анхальт.

Хёкке осудил СМИ и заявил, что демократия еле тянет.

Хёкке отказался от участия в шоу на ntv и Antenne Thuringia в среду. Сначала его команда сослалась на проблемы со здоровьем. Заместитель председателя AfD в Тюрингии, Стефан Мёллер, сказал во время мероприятия: "Да, я тоже узнал, что он не смог выспаться прошлой ночью".

Пресс-секретарь AfD в Тюрингии, Торбен Брага, намекнул до эфира, что Хёкке будет в отличной форме к четвергу. По данным ntv, Хёкке принял решение в понедельник, укрепился во вторник, а окончательно отказался в среду утром.

Несмотря на якобы проблемы со здоровьем, отсутствие Хёкке в шоу вызвало подозрения у некоторых зрителей. В свете других обвинений казалось, что Хёкке привык отдавать приоритет другим обязательствам перед запланированными выступлениями.

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