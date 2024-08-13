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ОбществоНовостиМария Хоф-Риш после свадьбы

"Это болезненный разрыв"

Мария Хёфль-Риеш и Маркус Хёфль расстались после 13 лет брака. Такие вещи случаются, - говорит она в интервью журналу 'Гала'.

 and  Hanna Hofmann
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- "Это болезненный разрыв"

Более 13 лет назад Мария Хёфль-Риеш (39) и Маркус Хёфль (50) обменялись клятвами, но всего несколько дней назад бывшие горнолыжники и их менеджер объявили, что они пойдут разными путями в своей личной жизни. Хёфль-Риеш поговорила с журналом "Гала" через неделю после объявления о конце своего брака.

Мария Хёфль-Риеш вспоминает "такое замечательное время вместе"

Спортсменка, похоже, справляется так хорошо, как это возможно. "Это трудно, но, конечно, я очень грущу. Разлука всегда болезненна, но такие вещи случаются", - говорит Хёфль-Риеш. 39-летней женщине было важно расстаться с любовью и уважением: "У нас было такое замечательное время вместе, так что мы расстаемся как друзья. Мы больше не будем супругами, но всегда будем друзьями". Кроме того, Хёфль продолжит управлять ею.

Бывшая пара медленно отдалялась друг от друга, без конкретного повода для расставания, по словам трехкратной олимпийской чемпионки. Теперь она планирует посвятить время себе, "подумать и сосредоточиться на себе на некоторое время".

Комментарии Хёфль-Риеш совпадают с заявлением, сделанным в официальном заявлении о расставании. "После тщательного рассмотрения и с тяжёлым сердцем мы решили пойти разными путями в будущем", - объявили они в Instagram 6 августа. "К сожалению, наша жизнь развивалась в разных направлениях, но мы останемся связанными как профессионально, так и дружески". Бывшая пара провела "замечательное время вместе" и хотела "всегда вспоминать его с любовью".

После интервью с журналом "Гала" Мария Хёфль-Риеш после брака поделилась, что она и Маркус Хёфль провели замечательное время вместе и расстались как друзья, несмотря на свой развод. В своем официальном заявлении в Instagram они упомянули, что провели замечательное время вместе и хотели всегда вспоминать его с любовью, хотя их жизни и шли в разных направлениях.

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