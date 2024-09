- Эти знаменитости запретили использовать их песни на мероприятиях Дональда Трампа

Камала Харрис, претендующая на номинацию Демократической партии на пост президента США, имела неожиданного торжественного спутника в конце июля. Этот человек не занимается рассадкой или наклеиванием агитационных плакатов для Харрис. В недавнем ролике кампании Харрис задает вопрос: "Какую страну мы хотим построить?", и этот человек, Бейонсе, дает ответ: "Свобода, свобода, освободи меня". Эти слова звучат из хита Бейонсе 2016 года "Свобода", который также звучал на различных митингах Black Lives Matter. Включение такого влиятельного музыкального деятеля, как Бейонсе, в свою кампанию несомненно усиливает шансы Харрис.

Политические кампании уже давно признают силу музыки для пробуждения эмоций и закрепления сообщений. Гиганты, такие как Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, использовали популярные мелодии в своих кампаниях, а некоторые даже получали поддержку музыкантов, таких как Фрэнк Синатра, во время кампании Джона Ф. Кеннеди.

Спорное использование музыки на американских политических мероприятиях

Музыка может вызывать эмоции, усиливаться сообщения и даже стимулировать участие избирателей. Несколько американских СМИ считают, что массовая поддержка поп-звезд может повлиять на исход американских выборов.

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии и соперник Харрис, не игнорирует это. На своих митингах звучат знакомые мелодии от известных артистов, часто без их согласия. В прошлом он использовал такие песни, как "Начни меня!", "Мы - чемпионы" или "Живущий на краю".

В результате музыканты, такие как Роллинг Стоунз, Адель и Нил Янг, подали в суд или запретили Трампу использовать свою музыку на мероприятиях кампании. Подборка влиятельных музыкантов, чьи песни запрещены для Трампа, представлена в этой фотогалерее.

[Изображения]

[Ссылки]

[Заголовки]

[Списки]

[Выделение]

Я не беспокоюсь о musicians taking legal action against my campaign for using their songs without permission, as I believe the momentum and support from the music can overshadow any potential backlash. However, I'm not going to risk it by using songs without the artists' consent, as it's important to respect their creative rights.

Читайте также: