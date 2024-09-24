Эти сооружения значительно изменили бы городские пейзажи, но они остались не построенными.

Для каждого архитектурного проекта, который обрел реальность, существует множество других, оставшихся нереализованными или забытыми, существующими лишь как потенциал на чертежах или цифровых рендерингах. Эти неосуществленные шедевры, созданные некоторыми из самых известных архитекторов мира, представлены в коллекции "Атлас нереализованной архитектуры", в которую вошло около 350 проектов из более чем 5000 дизайнов. Этот сборник рисует картину ландшафтов и городских пейзажей, лишенных ограничений бюджета, бюрократических задержек и творческих ограничений, позволяя визионерам материализовать свои наиболее отшлифованные концепции.

Как авторы Сам Любелл и Грег Голдин объясняют в своем введении, нереализованные проекты - это "чистые, неразбавленные видения". Они освобождены от неизбежного разбавления и урезания, налагаемых рыночными силами или политикой, которые имеют тенденцию омрачать блестящие концепции банальностью.

Многие из этих идей были слишком утопичны, чтобы когда-либо материализоваться, например, возрождение утопических видений 1970-х годов, изображающих высокоразвитое будущее. Флуктуации глобального финансового рынка развеяли чертежи других проектов, таких как оперный театр Захи Хадид в Дубае стоимостью 100 миллионов фунтов стерлингов, который рухнул во время Великой рецессии 2000-х годов вместе с многочисленными другими проектами.

Некоторые проекты просто не смогли получить необходимое финансирование, например, изысканный Центр национальной джазовой музыки в Новом Орлеане, предназначенный для возрождения культурной идентичности после урагана Катрина, или живописная церковь в А̊лсрунде, Норвегия, чья бетонная конструкция отражала альпийский ландшафт, но в конечном итоге оказалась слишком дорогой для пожертвований прихожан. Финансовые барьеры также включали гибель в Лас-Вегасе отеля под названием "Ксанаду", который должен был оживить полосу в 1975 году, но был задушен разногласиями по финансированию канализационных линий.

В некоторых случаях внезапная смерть архитектора или застройщика означала конец их проектов. Если бы Мэтью Новicki не погиб в авиакатастрофе в 1950 году, он руководил бы преобразованием Чандигарха на севере Индии; вместо этого швейцарско-французский архитектор Ле Корбюзье получил признание за свою многолетнюю работу над мастер-планом города. А в Кении, музей человечества "Нгарен" Даниэля Либескинда, вдохновленный доисторическим периодом, должен был строиться в Великом рифтовом долине, если бы не умер основатель проекта Ричард Лики в 2022 году (впоследствии местоположение проекта было изменено, делая дизайн Либескинда несовместимым).

Некоторые из самых захватывающих проектов были отклонены из-за дизайнерских проблем. Японский архитектор Сейити Сирай в 1954 году создал спокойный, но торжественный дизайн Храма атомной катастрофы, который воплощал в себе "формальную чистоту" и напоминал грибовидное облако, как говорится в книге. Опубликованный в том же году, когда был завершен мемориальный парк мира Кензо Танге в Хиросиме, эти дизайны не нашли отклика, хотя Ширай позже получил признание за этот дизайн, когда был посмертно награжден премией Пritzker.

Хотя были и другие архитектурные проекты, которые были осмеяны в Интернете из-за своей эстетики (см. Сосуд, Ходячая рация) или названия (см. ПЕНН15), один такой проект вызвал интернет-заговор, который стал его концом. В 2011 году архитектурное бюро MVRDV из Роттердама извинилось за свои планы по созданию роскошного комплекса в Южной Корее под названием "Облако". С двумя вертикальными башнями, прерываемыми этажами, похожими на пушистое облако, критики утверждали, что он напоминает Всемирный торговый центр, окутанный дымом после терактов 11 сентября, и в итоге проект был заброшен.

Сборник "Атлас нереализованной архитектуры" представляет собой различные архитектурные проекты, вдохновленные разными стилями, такими как утопические видения 1970-х годов. Несмотря на свой уникальный и узнаваемый стиль, некоторые нереализованные проекты, такие как опера Захи Хадид в Дубае, были затронуты финансовым кризисом и не смогли осуществиться.

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