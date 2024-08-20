- Эти модели демонстрируют пригодность для спортивных занятий.

Музыка часто воспринимается как вид спорта. Однако не так много наушников, которые эффективно сочетают высокое качество звука с требованиями непрерывного движения. Это может быть бег, езда на велосипеде или скалолазание, но традиционные наушники могут мешать из-за коротких, длинных или негибких проводов. Без дополнительной поддержки наушники могут выпадать или вообще выпадать, а большие модели не подходят для интенсивных занятий.

Несколько брендов решили эти проблемы разными способами. Все они объединяет беспроводное подключение. Музыка передается по Bluetooth с телефона или другого устройства, а также различается устойчивость к воде и пыли. Бренды, такие как Teufel, Sony и Jabra, предлагают модели, которые остаются на месте благодаря эргономичному дизайну или соответствующему крючку. Компании, подобные Shokz, используют технологию костной проводимости, при которой наушники не входят в ухо и не могут выпасть. Каждый метод имеет свои плюсы и минусы.

Teufel Airy Sports

Наушники Teufel Airy Sports больше всего напоминают традиционные спортивные наушники. Крючок удерживает их на месте, а кабель соединяет два наушника - хотя и не с источником музыки. Беспроводное подключение легко устанавливается с помощью многофункциональной кнопки на кабеле, а управление громкостью и выбор треков возможны с помощью небольшого пульта. Как и ожидалось от аудио-экспертов Teufel, звук чистый и четкий.

Крючки комфортны для длительных сессий и не мешают шлему или очкам. Однако длина кабеля все еще может казаться слишком короткой, если вокруг шеи или плеч много оборудования или одежды. Небольшой недостаток: многофункциональная кнопка требует значительного давления, что может раздражать при частом переключении треков или регулировке громкости во время упражнений. Примерно 20 граммов, включая кабель и пульт, и водонепроницаемый по классу IPX7 для кратковременного погружения, Airy Sports являются наиболее доступными опциями в тесте, предлагая отличное соотношение цены и качества.

Jabra Elite 8 Active

Наушники Jabra Elite 8 Active отказываются от проводов и крючков. Вкладыши надежно фиксируются в ухе и остаются стабильными во время интенсивных движений. Соответствующее приложение предлагает базовый эквалайзер и возможность настраивать функции кнопок, а также статус батареи и обновления. Подключение и обычное соединение с устройством просты, независимо от использования приложения.

Возможность выбора между шумоподавлением, прозрачным режимом и стандартным звуком - умная функция, но не полностью реализованная. При выборе стандартного звука качество звука наушников Elite 8 Active сопоставимо с моделью Teufel: бас сильный, а высокие частоты чистые. Тем не менее, как шумоподавление, так и прозрачный режим имеют ограниченный эффект и создают неестественный звук.

Elite 8 Active в настоящее время доступны по цене всего 149 евро - в основном из-за недавнего запуска Gen 2. На бумаге они являются наиболее надежными устройствами в тесте, так как имеют класс защиты IP68, делая их не только пыленепроницаемыми, но и водонепроницаемыми.

Shokz OpenFit

Модели Shokz приоритетом является осведомленность. Как и OpenFit, рама удерживает наушники на месте, но они сидят сверху уха, а не внутри него. Это благодаря технологии костной проводимости, которая позволяет передавать звуковые волны непосредственно через кость к внутреннему уху, оставляя слуховой проход свободным для окружающего шума.

Это может быть довольно приятно, когда занимаешься спортом на природе, но раздражает в местах с высокой проходимостью - хотя, скорее всего, это повышает безопасность бегунов и велосипедистов, позволяя им лучше слышать окружающие vehicles и раньше. Тем не менее, часто возникает симфония звуков. При умеренном окружающем шуме или если он значительно снижен, наушники OpenFit обеспечивают хорошее качество звука, хотя оно не достигает уровня Teufel или Jabra. За 199 евро OpenFit доступен. Каждый наушник весит 8,3 грамма и защищен от пыли и брызг воды по классу IP54.

Shokz OpenRun Pro

Shokz идет еще дальше с моделью OpenRun Pro. Два звуковых излучателя размещаются на temples, а не на ухе. И здесь качество звука впечатляет, пока окружающий шум остается в разумных пределах. Шейный ремешок практически не мешает даже с солнцезащитными очками и/или шлемом для велосипеда. Единственный недостаток: Shokz не имеет чехла для зарядки, поэтому требуется специальный кабель для зарядки - который не следует забывать. Тем не менее, есть специальное место для него в чехле, который из-за жесткого шейного ремня больше, чем у всех других протестированных моделей. OpenRun Pro стоит 189 евро, весит 29 граммов и защищен от пыли и брызг воды по классу IP55.

Sony WF-1000XM5

Беспроводные шумоподавляющие наушники Sony WF-1000XM5 акустически работают на одном уровне с Teufel и другими. Управление удобное, а результат звука безупречен. Однако не следует слишком много двигаться, так как шум ветра может быстро доминировать - возможно, нужны улучшения в области аэродинамики. За 249 евро наушники Sony являются наиболее дорогими в тесте, но они надежно и комфортно сидят в ухе. Потеря менее вероятна, даже если движения увеличиваются. Каждый наушник весит 5,9 грамма и защищен от водяных брызг со всех сторон по классу IPX4. Небольшой недостаток: управление осуществляется сенсорным экраном, поэтому носить шапку или дотягиваться до чувствительной области будет сложно.

Несмотря на сенсорную панель, братская модель первого выпущенного Airy Sports от Teufel, Airy Sports TWS, имеет ограничение для работы в холодную погоду, подобно моделям Sony, которое может быть влиятельным шерстяными шапками. Эта модель с настоящей беспроводной связью также отказывается от соединительного кабеля и полагается исключительно на крючки для ушей для стабильности. Однако эти крючки могут быть жесткими и могут не подходить всем идеально, поэтому важно примерить их заранее. Как только они подойдут правильно, они не разочаруют в плане звука по сравнению с Jabra и Sony, веся по 16,4 грамма каждый. Они не featherlight, но и не неудобны для ношения. Водонепроницаемость относительно низкая с рейтингом IPX3. Вы можете приобрести пару этих Airy Sports TWS примерно за 120 евро у Teufel.

Вывод:

Каждая модель имеет свои преимущества и недостатки, и лучший выбор в конечном итоге зависит от предпочтений спортсмена. Любители активного отдыха на открытом воздухе могут насладиться костной проводимостью Shokz OpenFit и OpenRun Pro, которые предлагают баланс хорошего звука и комфортной посадки. В шумных условиях традиционные модели внутриушных наушников могут быть более подходящими.

Тем не менее, если ваши тренировки продолжаются осенью и зимой, вам следует учитывать, насколько хорошо сенсорные панели Sony или Teufel Airy Sports TWS работают с шапками или перчатками. В таких случаях Teufel Airy Sports может быть практичным и экономически выгодным выбором.

В наших тестах модель Jabra Elite 8 Active доказала себя идеальным сочетанием отличного звука в различных сценариях, комфорта, совместимости со спортом благодаря пыле- и водостойкости и удобству использования - все по разумной цене.

Teufel Airy Sports и Jabra Elite 8 Active имеют общую функцию, несмотря на разные дизайны: они оба предлагают беспроводное подключение, позволяя пользователям наслаждаться музыкой без хлопот с запутанными кабелями.

Несмотря на продвинутую технологию, используемую в моделях Shokz OpenFit и OpenRun Pro, они отличаются от традиционных наушников за счет использования технологии костной проводимости, позволяющей пользователям сохранять осведомленность о своем окружении во время прослушивания музыки.

Читайте также: