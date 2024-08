- Эти бестселлеры покажут на экране

Коллин Хувер (44), Эмили Хенри (33) и Холли Джексон (31). Если вы являетесь членом групп, подобных "BookTok" или "Bookstagram", вы, скорее всего, слышали эти имена. Благодаря таким социальным медиа-платформам, как TikTok и Instagram, книги переживают возрождение, и определенные авторы пользуются особой популярностью. Их книги быстро набирают популярность и возглавляют списки бестселлеров. В результате адаптации этих книг становятся все более распространенными, и многие из них скоро появятся на больших экранах.

"Оно заканчивается с нами" Коллин Хувер

Коллин Хувер - один из тех авторов, которые уже разместили несколько своих книг в списках бестселлеров. Ее книга "Оно заканчивается с нами" ("Оно заканчивается с нами"), опубликованная в 2016 году, является одним из ее величайших успехов. По данным Нью-Йорк Таймс, книга находится в списке бестселлеров уже 130 недель, поэтому неудивительно, что роман теперь будет экранизирован.

Сюжет рассказывает о Лили Блум, которая переезжает в Бостон, чтобы оставить прошлое позади и построить новую жизнь. Она быстро влюбляется в нейрохирурга Райла, и у них завязываются страстные отношения. Однако когда Райл показывает стороны, напоминающие Лили о травматическом детстве и Атласе Корригане, Лили первый любовь, reappears, her life is turned upside down.

Фильм выйдет в немецких кинотеатрах 15 августа. Фанаты уже получили первое впечатление с помощью эмоционального трейлера, сопровождаемого песней Тейлор Свифт (34) "Мои слезы отскакивают". Главные роли исполнят "Сплетница" звезда Блейк Лайвли (36) и "Девушка Джейн" актер Джастин Балдони (40).

"Руководство хорошей девушки по убийству" Холли Джексон

Холли Джексон (31) создала бестселлер со своей книгой "Руководство хорошей девушки по убийству" и оба ее продолжения, "Хорошая девушка, плохая кровь" и "Как хороша смерть", стали большими успехами. Фанаты теперь могут ждать сериал, основанный на первой книге криминальной серии.

Захватывающий криминальный роман сосредоточен на модели студента и любительском детективе Пиппе Фитц и убийстве 17-летней Анди Белл. Дело якобы закрыто, так как Анди тогдашний парень Сал признался в преступлении пять лет назад. Однако тело так и не было найдено, и вокруг дела скрываются другие секреты. Пип хочет докопаться до правды и доказать невиновность Сола.

Сериал, заказанный BBC, уже доступен в Великобритании и Ирландии на BBC Three и BBC iPlayer. В США он будет доступен на Netflix с 1 августа, но немецким фанатам придется ждать до 30 августа, когда шесть эпизодов станут доступны на ZDFneo. Роль Пип исполнит актриса Эмма Майерс (22), прославившаяся благодаря сериалу Netflix "Среда".

Эмили Хенри и ее пять успешных романов

Автор романов Эмили Хенри годами очаровывает фанатов своими книгами, продавая миллионы экземпляров. Ее истории рассказывают о сложных персонажах и их великой любви, с многими узнаваемыми моментами.

Ее первая из пяти книг - "Пляжное чтение" ("Любовь на странице"), опубликованная в 2020 году и сразу ставшая бестселлером. В апреле 2023 года было объявлено, что книгу экранизируют. 20th Century Studios взялась за проект, и режиссер Юлин Куанг (34) будет снимать фильм. Сама Хенри объявила об этом на Instagram, сказав: "Кто готов плакать?" Она также раскрыла в интервью "Варьете" в марте 2024 года, что уже есть "фантастический" первый черновик. Более подробные сведения о фильме пока не известны.

Второй роман успешного автора также найдет свое место на большом экране. "Люди, которых мы встречаем в отпуске" ("Нет лета без тебя") был выпущен в 2021 году и стал большим успехом. Об экранизации объявили даже раньше, чем "Пляжное чтение" в октябре 2022 года. Как сообщает портал индустрии "Дедлайн", 3000 Pictures возьмет на себя фильм, а режиссером станет Бретт Хейли. Сценарий напишет Юлин Куанг, и более подробные сведения об адаптации пока не известны.

Еще одна любовная история от успешного автора - "Книголюбы". Роман был опубликован в 2022 году, и Хенри снова побил рекорды. В марте 2023 года киностудия "Танго" объявила о своем намерении экранизировать книгу. Автор "Девушек" и "Современной любви" Сара Хейворд напишет сценарий. Хенри пишет в Instagram об адаптации: "Этот фильм будет смешным, уютным, трогательным и хаотичным. Я не могу дождаться".

Летом 2023 года Хенри опубликовала еще один бестселлер "Счастливое место", который стал международным успехом. 26 июня 2024 года автор смогла объявить своим фанатам хорошие новости: "Счастливое место" станет ее первой книгой, которая появится не как фильм, а как сериал. Роман будет адаптирован компанией Дженнифер Лопес (55) Nuyorican Productions для Netflix.

Последняя книга в серии также получит свой момент с фильмом. "Веселая история" была выпущена в апреле 2024 года и также быстро получила статус бестселлера. Как Хенри объявила в июле 2024 года, "Веселая история" будет продюсироваться Lyrical Media и Ryder Picture Company. Кто напишет сценарий и weitere Informationen über die Adaption sind noch unklar.

"Четвертое крыло" Ребекки Яррос

Летом 2023 года писательница Ребекка Яррос (43) праздновала свой последний триумф, когда её фэнтези-роман "Четвёртое крыло - Огненный поцелуй" стал бестселлером и феноменом TikTok. Вместе с писательницей в жанре фэнтези Сарой Д. Маас (38) Яррос теперь входит в число самых популярных авторов этого жанра. "Четвёртое крыло" победило в номинации "Лучший романтическо-фэнтезийский роман 2023 года" по версии Goodreads. Несколько месяцев спустя второй роман серии "Железный пламень" также стал хитом. Предполагается, что в серии будет ещё три книги.

Первый роман серии рассказывает о Виолет Сорренгайл, которая, вопреки ожиданиям, не начинает обучение как скриба, а присоединяется к драконьим всадникам. Обучение в Военном колледже Басгиато жестокое и опасное, и Виолет не обладает физической силой драконьего всадника. Кроме того, её имя известно, и её смерть будет желанной для многих.

В октябре 2023 года американский журнал о киноиндустрии "Deadline" объявил, что "Четвёртое крыло" получит сериальную адаптацию на потоковом сервисе Amazon Prime Video. Сериал будет продюсироваться компанией Outlier Society актёра Майкла Б. Джордана (37). Яррос сама станет продюсером сериала. По данным "Deadline", над проектом будет работать сценарист Моира Уолли-Бекетт. Автор пишет в Instagram: "Я не могу выразить, насколько я взволнована и благодарна за возможность работать с такими замечательными людьми!"

Я не буду спекулировать о точных датах выхода, но с нетерпением жду tanto фильм-адаптацию "Пляжного чтения", как и сериальную адаптацию "Счастливого места". Эти книжные адаптации обещают быть потрясающими!

