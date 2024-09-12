Эта вечная любовь не перестает существовать.

Эта интригующая книга под названием "Италия - наша любовь" заворожила меня с первых страниц, несмотря на то, что я не вписываюсь в профиль аудитории, на которую рассчитывал издатель - немка, лишенная отпуска. Моя любовь к Италии расцвела в начале 90-х, когда я впервые отправилась в путешествие между Сардинией, Капри и Римом, и меня потрясли разнообразные впечатления и ароматы. Автор этой очаровательной работы, Стефан Майвальд, безусловно, написал ее не только для тех, кто испытал свою глубокую привязанность к Италии в раннем возрасте, но и для таких, как я, кто позже полюбил эту страну.

Майвальд несомненно входит в число тех немногих, кто может вспомнить свои первые итальянские отпускные впечатления. За два десятилетия Италия стала не только его местом отдыха, но и уважаемым вторым домом. В своем юмористическом и любящем тоне он делится своими мыслями о "выживании в итальянской семье". Книга под названием "Италия - наша любовь" и ее подзаголовок "Аморе пер семпре: кулинарное и временное путешествие" обещают захватывающее гастрономическое приключение, которое Майвальд неустанно доставляет.

Потрясающие иллюстрации, сопровождающие историю, завладеют вашими чувствами, как и моими, от захватывающего озера Гарда до архитектурного чуда Неаполя, романтических сицилийских бухт, очаровательной Амальфи, загадочных бельевых веревок, натянутых над улицами, и вечернего очарования Понте Веккьо во Флоренции. Даже если вы никогда не были в Италии, эта книга - идеальное введение в предстоящий отпуск в этой прекрасной стране.

Работа Майвальда - настоящий фотоальбом, полный драгоценных воспоминаний, охватывающих многие годы. Писать он весело и живо, ловко передавая суть итальянского образа жизни, который вызывает в нас одновременно зависть и постоянный интерес. Он рассуждает о чарах страны и ее народе, изысканной кухне и вине. Заманчивые рецепты побуждают к экспериментам, а современные интерпретации классических блюд плавно перетекают друг в друга. Подходящий плейлист, доступный через QR-код, перенесет вас в виртуальное итальянское таверн в уютной обстановке вашей кухни.

Я послушала этот плейлист, и его разнообразный выбор песен, в том числе знаменитый "Адзурро" и другие талантливые артисты, такие как Джианна Наннини, Дзуккеро, Эрос Рамаццотти и Адриано Челентано, заставили меня улыбнуться. Я также почувствовала желание прокатиться по альпийским серпантинам, составляя этот обзор!

Я с нетерпением жду следующего отпуска, но также взволнована тем, чтобы проехать по автодороге Бренnero, путь, о котором я узнала от Майвальда и его отца, и который, как они говорят, незабываем. Путь так же красив, как и пункт назначения, и те, кто имеет возможность, должны насладиться им, исследуя великолепные пейзажи, которые ведут нас в наш любимый итальянский "рай".

Майвальд приглашает нас на захватывающее приключение, которое, читая, напоминает мне о моих прошлых отпускных грехах. Приключение начинается с ежедневного ритуала кофе, и вызванные воспоминания пробуждают знакомое чувство ностальгии, которое мы все испытывали. Культура гостеприимства в Средиземноморье полна скрытых жемчужин, а подводные камни никогда не далеко. Короче, макароны - это убежище для итальянцев, и их замена на "пасту corta" - лучший выбор. Хотя после ужина нет кофе, устрицы с соусом не должны украшаться пармезаном, а пицца "Хаваи" стала интернет-фольклором.

В "Италия - наша любовь" Майвальд представляет собой хорошо сбалансированную подборку историй, изображений, рецептов и советов с плиты. Его письмо одновременно восхитительное и честное, не приукрашивая и не скрывая очевидные ошибки многочисленных туристов. И ради наших дорогих итальянских друзей, живущих между Берлином и Мюнхеном, может быть, немного практики в произношении перед итальянским отпуском поможет избежать некоторых языковых ляпов, таких как "Тшианти" или "Гноччи", благодаря удобному интернету, вы можете послушать правильное произношение на своем смартфоне: "кианти" и "нйокки".

Итальянские рестораны покорили наши сердца благодаря потрясающим навыкам итальянцев в приеме гостей. Становясь лучшими гостями, мы можем обогатить свои итальянские гастрономические впечатления. В Италии еда - это не просто потребление пищи, это образ жизни, как страстно пишет Майвальд. Итальянская кухня любима и признана во всем мире, преодолевая поколения. Ни один этнолог никогда не встречал детей, которые морщат нос от спагетти с томатным соусом, или пожилых людей, которые отказываются от свиной ноги. Скорее, паста тортеллини - это блюдо, которое претендует на всеобщую любовь.

В заключение, эта книга - идеальный манифест для любого, кто является или стремится стать знатоком итальянской кухни и культуры. Это незаменимый спутник в вашем путешествии в страну прекрасного, где вы насладитесь итальянской кухней и теплотой ее народа. Л'Аморе, как Италия красноречиво выражает, действительно бесконечное открытие для немцев.

"Италия: Любовь Раскрыта" повествует о нашем захватывающем совместном путешествии в итальянскую кухню. Мы открываем общепризнанное и доверенное, удивительное и новаторское, переплетенное в умных статистиках, историях, фотографиях и рецептах. Таким образом, вы накапливаете богатый запас знаний: отличаетесь между рестораном, остерией и trattoria с помощью простого правила; узнаете о месте жительства Коперника около 1500 года; узнаете о проблеме Томаса Мана из-за его голых детей (нагота по-прежнему является табу); любимые места съемок Голливуда; место, чтобы выпить лучший Беллини - с возможностью увидеть Джорджа Клуни. Есть и то, что вы, возможно, не хотите знать, но это захватывающе - и немного больше информации не повредит. Например, история о тестикулах осла или "нежных" крабах в Венеции. Я сохраню молчание...

Столпы итальянской кухни - паста, вино, томат, сыр, пицца и оливка - каждая имеет свою отдельную главу. Также представлены "ДОП" продукты, такие как хамон Сан-Дanieле и лимон Амальфи, бальзамический уксус и белый трюфель. В Италии насчитывается 9000 уникальных специалитетов с защищенным происхождением, в том числе 415 вин. Майвальд делится удивительными цифрами от потребления пасты и кофе до сбора оливок и экспорта граппы (основной импортер: Германия). Германия также является основным импортером итальянских продуктов, опережая США, Францию и Великобританию. Дружелюбные и непринужденные итальянцы придают большое значение еде, что видно на скандале вокруг рецепта спагетти вонголе. Известный телеповар Бруно Барбиери даже получил угрозы смерти из-за своей интерпретации этого традиционного рецепта от некоторых "гастрономических чистых". Но с тремя следующими рецептами из "Италии: Любовь Раскрыта" вы, надеюсь, будете в безопасности...

Вителло-тоннато

Подготовка:

Положите телятину в кастрюлю 1, залейте 750 мл белого вина. Измельчите сельдерей, морковь и 1 луковицу, затем добавьте в маринад вместе с 1 лавровым листом и 2 зубчиками чеснока. Накройте и поставьте в холодильник на 24 часа, периодически переворачивая. Добавьте воду, чтобы только покрыть мясо, доведите до кипения. Добавьте 1 чайную ложку соли. Варите примерно 1 час, затем дайте остыть в бульоне. Слейте тунца, промойте и высушите 3 анчоуса, мелко нарежьте. В блендере смешайте тунца, анчоусы, 2 желтка, 2 ст.л. каперсов, сок 1/2 лимона и 2 ст.л. белого винного уксуса. Взбейте до однородной массы, постепенно добавляя немного телячьего бульона и около 200 мл оливкового масла. Приправьте солью и перцем. Нарежьте телятину как можно тоньше, выложите на блюдо. Равномерно распределите тунец по мясу, накройте и поставьте в холодильник на 3-4 часа. Перед подачей нарежьте 1,5 лимона тонкими ломтиками, украсьте телятину. Посыпьте 1 ст.л. каперсов сверху.

Примечание: Подавать охлажденным с большим количеством белого хлеба. Соус должен быть гладким, кремовым и не слишком густым. Если нужно, разбавьте телячьим бульоном до желаемой консистенции.

Тортоллини в бульоне с Мортadelлой

Подготовка:

Смешайте ингредиенты теста (при комнатной температуре) до получения гладкого теста - вручную или в кухонном комбайне. Накройте и дайте постоять при комнатной температуре 1 час. Для начинки мелко нарежьте лук-шалот. Нарежьте мортadelлу кусочками. Обжарьте лук в масле до прозрачности. Добавьте мортadelлу, быстро обжарьте. Деглазируйте бульоном и дайте ему почти высохнуть. Дайте смеси остыть. Мелко нарежьте петрушку. Смешайте с пармезаном и яйцом. Начинка должна быть довольно плотной. Приправьте солью и перцем.

Примечание: Подавать горячим с обильным тертым пармезаном сверху. Приятного аппетита!

4. Приготовление тортоллини: Используя машину для пасты (настройка 0,5), раскатайте тесто очень тонко. Вырежьте из листа теста квадраты размером 5-8 см. Положите небольшое количество начинки в центр каждого квадрата, смажьте края немного яйцом и сложите каждый квадрат в треугольник, плотно прижимая края. Затем возьмите каждый паста-карман между большим и указательным пальцами в "пузике" и плотно прижмите концы.

5. Дайте тортоллини покипеть в быстро кипящей подсоленной воде на слабом огне 3-4 минуты, пока они не всплывут. Тем временем нагрейте говяжий бульон. Выложите тортоллини в глубокие тарелки, украсьте каждый "цветком" мортadelлы и залейте бульоном.

Пряный торт "Панфорте ди Сиена"

"Нет туриста, который покинул Сиену, не зная, что уезжает с сладким сюрпризом в багаже. Просто невероятно, чтобы кто-то не захотел поделиться этим сувениром: Панфорте, медово-перцовый торт с пряными специями, который когда-то делал этот знаменитый десерт дорогим и желанным столетия назад."

Обжарить миндаль, фисташки и ядра грецких орехов в сковороде, хорошенько помешивая. Дайте им остыть, затем грубо нарежьте и переложите в посуду. Нарежьте сушеные фиги и цукаты на мелкие кусочки, смешайте их с орехами. Добавьте 1/2 чайной ложки порошка корицы, по щепотке порошка мускатного ореха, кориандра, имбиря и свеженатертого мускатного ореха (или размолотых цветков мускатного ореха). В миске с округлым дном смешайте 150 г порошка сахарной пудры и 100 г меда. Поставьте эту смесь в водяную баню и помешивайте на слабом огне до полного растворения и образования нитей. Снимите с огня, продолжайте помешивать до охлаждения. Разогрейте духовку до 150 градусов Цельсия. Соедините медовый смесь с вашим приготовленным ореховым блендом, добавьте 1-2 столовые ложки муки. Смажьте плоскую форму (круглую или квадратную, в зависимости от вафель) маслом, выложите тесто и разровняйте его до высоты 2 см. Выпекайте в предварительно разогретой духовке примерно 30 минут. Дайте остыть, припудрите смесью сахарной пудры и корицы. Нарежьте на мелкие кусочки, полоски или ромбы (по желанию) и храните в герметичном контейнере.

Приятного аппетита и удачи в приготовлении! Привет от Хайди Дризнер.

Автор Штефан Майвальд признает, что его книга "Италия - наша любовь" не предназначена только для тех, кто влюбился в Италию в раннем возрасте, но и для тех, кто, как он, позднее развил глубокую привязанность к стране. Комиссия может найти эту книгу полезным ресурсом для продвижения итальянской культуры и кухни, так как она предлагает исчерпывающее руководство по гастрономии, истории и образу жизни Италии.

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