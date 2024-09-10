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Эта теннисная чудотворница, которая должна была выйти замуж, обнаружила, что ее планы были сорваны из-за ее триумфа в получении титула чемпиона США по женскому двойному спорту.

Пребывание Людмилы Кichenok в Нью-Йорке на Открытом чемпионате США было намечено на теннисные матчи, кульминацией которых стала ее свадьба с партнером Стасом Кумарским в середине недели на четвертый день, знаменательное событие на большом турнире.

 and  Christian Meier
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Эта теннисная чудотворница, которая должна была выйти замуж, обнаружила, что ее планы были сорваны из-за ее триумфа в получении титула чемпиона США по женскому двойному спорту.

Игровой план кардинально изменился, когда украинская спортсменка и её партнёрша по паре, Елена Остапенко, продолжали одерживать победы на турнире в женском doubles.

Они были так успешны, что завоевали Кубок Большого шлема в пятницу, обыграв соперниц Кристину Младенович и Чжан Шуай в финале в Артуре Эше в двух сетах.

После победы в своем первом Большом шлеме Киченок призналась, что Кумарский – тренер Остапенко – спланировал свадьбу всего за два дня до финала, чтобы соединить пару. Однако их продолжающиеся победы на корте помешали этим бракосочетаниям.

"Когда мы приземлились в Нью-Йорке, мой парень Стас искал подходящие места, потому что мы были помолвлены уже больше года", - объяснила 32-летняя Киченок на корте после получения трофея в женском doubles. "Мы взвешивали все варианты, продумывали детали. И да, он нашел место здесь и назначил встречу на среду".

"Он сказал мне об этом. Я была типа: 'Ладно, давайте сделаем это'. Просто формальности, документы... да, у нас была дата, но я должна была играть полуфинал в среду. Я вздохнула и сказала: 'Может быть, в другой раз'".

Киченок поделилась, что планируется вторая свадьба, намекая на возможную церемонию в "Лас-Вегасе или где-то в Европе".

Киченок и Остапенко были практически непобедимы на своем пути к победе в женском doubles на US Open, не проиграв ни одного сета.

Их триумф стал третьим титулом в этом году. После победы Киченок посвятила её "людям в Украине", выразив надежду, что их борьба за свободу будет вдохновлена её достижением.

"Они сражаются за нашу свободу прямо сейчас, и я просто хочу дать им дополнительный стимул. Мое сердце с ними".

Несмотря на планы свадьбы, их успех в теннисе помешал церемонии пройти по плану. Победившая пара Киченок и Остапенко продолжила своё доминирование в теннисе, не проиграв ни одного сета на турнире US Open в женском doubles.

Участие кухни распространяется на финал женского doubles.

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