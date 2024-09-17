Эта конкретная посадка в аэропорту оказывается грозной задачей, позволяющей только 50 летчикам получить необходимую квалификацию.

Вот еще один обычный рабочий день в Международном аэропорту Паро (PBH) в Бутане, который часто считается одним из самых сложных мест в мире для посадки самолета. Чтобы приземлиться на ограниченной взлетно-посадочной полосе, зажатой между двумя вершинами высотой 18 000 футов, требуются специальные знания и стальные нервы.

Вызов аэропорта и уникальные ландшафты Бутана только усилили интерес к путешествиям в это горное королевство с населением около 800 000 человек.

Короткие видео вылета из Международного аэропорта Паро иллюстрируют уникальные аспекты полета в этом месте. Из-за уникальных условий путешествий в Паро, крупные самолеты не подходят, но для любителей авиации именно это делает визит в Бутан, Страну Молнии, таким заманчивым.

Прежде всего, Паро – это "сложно, но не опасно", по словам капитана Чхими Доржи, который работает в национальной авиакомпании Бутана, Друк Эйр (более известной как Королевские авиалинии Бутана), в течение 25 лет.

"Это сложно в плане навыков пилота, но не опасно, потому что если бы это было опасно, я бы не летал", – объясняет Доржи.

Что делает Паро уникальным

Комбинация географических факторов делает Паро – и значительную часть Бутана – невероятно красивой, но полет в Паро требует продвинутых навыков.

Паро классифицируется как аэропорт категории C, что требует специальной подготовки пилотов для полетов туда. Они должны выполнять посадку вручную, без помощи радара, и глубокое понимание ландшафта вокруг аэропорта критически важно. Малейшая ошибка может привести к посадке на жилую территорию.

"В Паро действительно нужны местные навыки и местные знания. Мы называем это обучением в зоне или обучением маршруту, которое включает в себя полет из любого места в Паро", – объясняет Доржи CNN Travel.

Бутан, расположенный между Китаем и Индией, более чем на 97% горный. Его столица, Тхимпху, находится на высоте 7710 футов (2350 метров). Высота Паро немного ниже, 7382 фута.

"На больших высотах воздух тоньше, поэтому самолету нужно быстрее проходить через воздух", – объясняет Доржи, который теперь преподает в Друк Эйр. "Ваша истинная воздушная скорость останется постоянной, но ваша воздушная скорость по отношению к земле будет намного быстрее".

Далее следует учитывать погоду.

Администрация аэропорта предпочитает, чтобы пилоты садились до полудня из-за сильных ветровых условий, что делает это менее опасным.

"Мы стараемся избегать операций после полудня, потому что тогда вы сталкиваетесь с большим количеством термических (ветров), температура повышается, дожди еще не начались, и сухая местность вызывает все эти восходящие и нисходящие потоки в долине после полудня. Утро намного спокойнее", – говорит Доржи.

Однако взлеты менее проблематичны, так что путешественники могут насладиться спокойной ночью на последнюю ночь в Бутане.

Ночные полеты в Паро запрещены независимо от сезона из-за отсутствия радара.

Во время сезона муссонов, который обычно длится с июня по август, требуются другие меры.

В это время бывают грозы с градом размером с гольф-мячи.

"Муссон над Бенгальским заливом. С северо-запада и северо-востока дуют ветры из Китая, и вы испытываете штормы в течение дней", – объясняет Доржи.

В конечном итоге, часть подготовки пилота – это не только умение летать, но и понимание, когда не следует летать, и иметь уверенность в принятии этого решения, когда условия не подходят для взлета.

Последний фактор, влияющий на сложность Паро, – это горный рельеф вокруг аэропорта.

Взлетно-посадочная полоса Паро всего 7431 фут (2265 м) в длину, и она окружена двумя высокими горами, так что пилоты видят взлетно-посадочную полосу только тогда, когда они почти готовы приземлиться на ней.

Международный аэропорт Паро окружен горами. # Авиационная промышленность Бутана

Авиационная промышленность в Бутане тоже развивается.

Город Гелепу, в южной части Бутана возле индийской границы, был выбран в качестве места для будущего "города созерцания". У него уже есть небольшой аэропорт, но новый статус Гелепу означает существенное расширение. Основное отличие между Гелепу и Паро – рельеф – Гелепу имеет больше ровной местности и может вмещать более длинные взлетно-посадочные полосы, которые легче для обычных пилотов и могут принимать широкофюзеляжные самолеты.

В ближайшие годы, скорее всего, появятся прямые рейсы в Бутан из Северной Америки, Европы и Ближнего Востока.

Авиационная отрасль все еще растет здесь. Друк Эйр была основана в 1981 году, что делает ее одной из старейших авиакомпаний в мире – например, KLM была основана в 1919 году, Qantas в 1920 году, а Delta Air Lines в 1928 году.

В настоящее время в Бутане насчитывается всего несколько десятков лицензированных пилотов. Однако правительство выразило заинтересованность в найме и обучении местных пилотов вместо того, чтобы полностью полагаться на иностранных сотрудников.

Аспиранты должны продемонстрировать свою способность летать во всех климатических условиях Бутана. Как национальный перевозчик, Друк Эйр несет полную ответственность за обучение пилотов.

"Я вижу себя как некий проводник, связывающий прошлое и настоящее", – делится Доржи, который 43 года. Он предполагает, что в Бутане около 50 лицензированных летчиков, но ожидает, что это число легко удвоится в ближайшее время.

Как бы то ни было, он выражает: "Я действительно с нетерпением жду этого".

Парадоксально, но именно уникальные сложности, связанные с авиацией в международном аэропорту Парао, делают его привлекательным для энтузиастов, так как здесь не могут эксплуатироваться гигантские самолеты из-за особых условий аэропорта. Географические особенности и высокое расположение Парао требуют от пилотов продвинутых навыков и специальной подготовки, а также глубокого понимания окружающего ландшафта, чтобы избежать возможных ошибок.

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