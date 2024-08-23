Эта Камала Харрис должна заставить Трампа встать на колени.

На Демократическом съезде представлен потенциальный будущий лидер, который, кажется, олицетворяет все правильные качества: жесткий в вопросах внешней политики, сочувствующий к заботам людей и переполненный энергией для американских ценностей. Камала Харрис выглядела готовой встретиться с Дональдом Трампом.

Вы не можете по-настоящему понять человека, не зная, что он не является. Харрис не шоумен, как Барак Обама, и она не провела десятилетия в переговорах в Конгрессе, как Джо Байден. Она не политик-хамелеон или богатый белый мужчина, созданный элитой. Некоторые думали, что она не очень хороший оратор - пока не наступил четверг вечером в Чикаго, когда зал был полон, и Харрис заявила о номинации на пост президента от Демократической партии. И с мощной речью она эффективно развеяла сомнения в своих идеологиях, навыках и возможном президентстве.

В воздухе снова витало электричество, когда она вышла на сцену, потратив несколько минут на благодарности. "Теперь давайте приступим к делу", - повторила она, прежде чем уровень шума достаточно снизился, чтобы она могла поделиться своей историей. Она рассказала о своей семье, ценностях, в которых росла, где выросла. Она объяснила, почему стала прокурором: "Близкий друг признался мне, что страдает от сексуального насилия со стороны отчима". Харрис сразу же взяла под свою опеку своего друга. "Я стала прокурором, чтобы защищать людей, подобных ей, потому что верю, что у всех есть право на безопасность, достоинство и справедливость". Зал взорвался аплодисментами.

Введение было мощным прологом к историческому моменту вечера. Ее личные мотивы, за которыми последовала неуклонная приверженность служению народу в зале суда. И затем: "Во имя каждого американца, независимо от партии, этнической принадлежности, пола или языка своей бабушки, я принимаю вашу номинацию". Крик был оглушительным. Харрис представила себя как кандидата единства, полный оптимизма. Ее оппонент, республиканец Дональд Трамп, был представлен как сила, разделяющая народ.

Харрис стала первой чернокожей и второй женщиной, публично номинированной на пост президента своей партией в тот вечер - исторический момент. Многие женщины стремились стать президентами США, но только одна достигла номинации двух основных партий. Но Хиллари Клинтон была остановлена Трампом в 2016 году. Речь Харрис в тот вечер могла стать единственным шансом сформировать свой образ среди нерешительных и независимых избирателей - без немедленной деформации, как это было 10 сентября, когда она встретится со своим оппонентом, Дональдом Трампом, на теледебатах.

Она блестяще начала свою речь.Теперь Харрис нужно было продемонстрировать, что она способна стать президентом. Она сделала это, неоднократно критикуя своего республиканского оппонента и позиционируя себя как его антипод. Она представила себя как чемпиона народа и его как человека, действующего исключительно в собственных интересах. "Трамп не серьезный человек, но последствия его пребывания в Белом доме были бы очень серьезными", - предупредила она в какой-то момент.

Обещания среднему классу

Харрис пообещала бороться с повседневными проблемами американцев, сделать стоимость здравоохранения и лекарств доступной, предоставить займы для малого бизнеса. Она намеревалась укрепить средний класс и положить конец жилищному кризису, в отличие от Трампа, который предлагал только налоговые льготы для своих богатых друзей. Она планировала повлиять на общественное мнение по этому вопросу, сосредоточившись на повседневных заботах.

Вопрос об абортах взбудоражил демократов, и Харрис углубилась в него. Республиканцы и Трамп планировали ограничить доступ к противозачаточным средствам и запретить аборты по всей стране, с или без одобрения Конгресса, сказала она. "Он планирует назначить национального координатора по борьбе с абортами и потребовать от штатов сообщать о выкидышах и абортах женщин". Эти утверждения основывались на консервативном "Проекте 2025", правительственной программе, в которой многие из окружения Трампа принимали участие, но от которой бывший президент публично дистанцировался. "Они полностью безумны", - заключила Харрис.

Многие американцы считали, что Трамп лучше подготовлен к управлению иммиграцией на границе с Мексикой. Республиканцы пытались представить Харрис как неудачника, но демократ ловко объяснил, как Трамп саботировал соглашения с консерваторами в Конгрессе, считая, что это поможет кампании Байдена. "Я отказываюсь использовать нашу безопасность в качестве политического инструмента", - сказала она. "В качестве президента я восстановлю это соглашение и подпишу его". Оно включало положения о наборе большего числа пограничных патрульных и значительном сокращении времени обработки заявок на убежище. Харрис также обещала всеобъемлющую иммиграционную реформу.

Не сдаваться тиранам

Харрис продемонстрировала свою решимость и пообещала, что если она будет избрана, США сохранят самые сильные и грозные военные силы в мире. Соединенным Штатам нужно лидировать в мире, а не угрожать покинуть НАТО, как делал Трамп, или поощрять президента России Владимира Путина. "Пять дней до того, как Россия вторглась в Украину, я встретилась с президентом Зеленским", - сказала она, демонстрируя свои лидерские качества и обещая: "В качестве президента я буду поддерживать Украину и НАТО!"

Кандидат успешно обратился как к Израилю, так и к палестинцам. Когда она сказала, что работает над тем, чтобы помочь палестинцам "осуществить право на самоопределение", зал взорвался аплодисментами; это был спорный вопрос среди демократов, который оттолкнул прогрессистов и молодых избирателей от Байдена, особенно в ключевом штате Мичиган, где проживало много избирателей арабского происхождения. Харрис теперь продемонстрировала свою твердость: "Я не подчинюсь воле тиранов и диктаторов, подобных Ким Чен Ыну, которые поддерживают Трампа; они знают, что он легко поддается лести и льстецам. Они знают, что Трамп не будет их удерживать, потому что он сам хочет быть диктатором".

Харрис демонстрирует свою властную руководящую роль, легко переходя к более доверительному тону, вновь призывая к единству всех американцев и ценным патриотическим ценностям, позиционируя себя как объединяющую фигуру. И вот, наконец, шары падают с потолка, и раздается "Свобода" от Бейонсе. Сообщение ясно, и очевидный факт вырисовывается: Трамп должен подготовиться к трудной борьбе против Камалы Харрис с таким присутствием.

После своей сильной речи Харрис успокоила свою аудиторию, сказав: "Я не здесь, чтобы разделить нас, я здесь, чтобы объединить нас". Несмотря на попытки своего оппонента, она заявила: "Я не позволю Дональду Трампу определять меня или мою кандидатуру его ложью и клеветой".

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