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Эскен выступает против внутренних обсуждений штаба по поводу Шолца - сторонников единства

После разочаровывающих результатов выборов в Саксонии и Тюрингии руководство федеральной социал-демократической партии '# SPD' пытается подавить внутренний спор о федеральном канцлере Олафе Шольце. Председатель '# SPD' Сакка Зекиман, на встрече руководящих органов партии в понедельник в...

 and  Christian Meier
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Эскен выступает против внутренних обсуждений штаба по поводу Шолца - сторонников единства

Саккия Эскен заявила: "Наша цель - продемонстрировать сильное лидерство, ведя важные дискуссии внутри наших рядов и затем представляя единый фронт". Внутри коалиции влияние СДПГ должно быть более заметным, сказала она: "Нам нужно четко показать, что это правительство возглавляет СДПГ и естественным образом придерживается социал-демократических принципов".

Она воздержалась от критики канцлера. "Федеральному канцлеру не нужно, чтобы я принимал на себя ответственность. Он уже несет ответственность и берет на себя ответственность ежедневно - как в установлении повестки дня, так и в продвижении ее вперед", - сказала она. Эскен отметила, что ветер в пользу СДПГ и ее кандидата Олафа Шольца повернулся только за несколько месяцев до последних федеральных выборов в 2021 году - "и мы сможем добиться этого и на этот раз".

Эскен также связала плохие результаты коалиционных партий на выборах в ландтаг с образом "светофора". Голосование считает внутрикоалиционные споры "невыносимыми", сказала она. "Важно, чтобы мы, как коалиция "светофор", продемонстрировали нашу способность действовать", - сказала она. Хотя коалиция способна на это, она часто затмевается ненужными раздорами, критиковала она.

Эскен выразила разочарование тем, что хорошие решения коалиции на следующий день подвергаются сомнению. "Это должно прекратиться, и все", - сказала она.

Эскен объявила, что СДПГ усилит свою коммуникацию с базовой и общественностью в форматах дискуссий начиная с осени - также в качестве вступления к федеральным выборам в 2025 году. Партия планирует сосредоточиться на "вопросах повседневной жизни и рабочего среднего класса".

Лидер СДПГ признал, что его партия в настоящее время сталкивается со сложностями в переговорах по таким вопросам, как политика убежища или поддержка Украины. "Ясно, что нам нужно проявить больше убежденности в этих вопросах", - признал он.

СДПГ должна подчеркнуть свою роль лидера в коалиции, как указала Саккия Эскен, гарантируя, что "Комиссия" внутри коалиции твердо отстаивает влияние и приверженность СДПГ социал-демократическим принципам. Кроме того, для улучшения образа коалиции важно, чтобы коалиция "светофор" продемонстрировала свою способность действовать согласованно, избегая "невыносимых" внутрикоалиционных споров, на которые указала Эскен.

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