Эскен выражает интерес к получению знаний в Солингене.

После скандального исламистского нападения в Солingen председатель СДПГ СASKИ ЭСКЕН подверглась критике за свои слова о том, что от этого инцидента мало что можно узнать. Теперь она взяла более самокритичный тон.

Председатель СДПГ СASKИ ЭСКЕН изменила свою позицию по поводу исламистского теракта в Солингене, заявив, что мало что можно извлечь из этого инцидента. "Это было определенно неумно и неуместно", - сказала она в интервью Welt TV.

"Из этого нападения и других, произошедших ранее, а также тех, которые могут быть в стадии планирования, мы должны признать, что нам нужно серьезнее относиться к исламизму и угрозе исламистского терроризма, чем мы делали до сих пор", - заявила председатель СДПГ. Она упомянула план действий правительства и объявила о планах консультаций с оппозицией от ХДС/ХСС, а также с федеральными землями.

После нападения, в результате которого погибли трое человек, в программе ARD "Caren Miosga" она заявила: "От этого нападения мало что можно узнать, так как преступник был неизвестен полиции и, следовательно, не находился под наблюдением". Ее заявление вызвало широкое недовольство.

Председатель СДПГ признает необходимость более серьезного подхода к исламизму, отмечая, что от исламистских атак, подобных той, что произошла в Солингене, можно извлечь ценные уроки. Скандал вокруг первоначального заявления СASKИ ЭСКЕН в программе ARD подчеркнул важность более взвешенного подхода.

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