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ПолитикаНовостиГруппа зеленых

Эскен и Нурипур не исключают возможности альянса BSW.

СДПГ и БСВ, а также зелёные и Сахра Wagenknecht имеют общие позиции, но лидеры этих партий предпочитают делегировать принятие решений о сотрудничестве своим региональным коллегам.

 and  Max Becker
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Сасхия Эскен оставляет возможность коалиции между СДПГ и БСВ на региональном уровне.
Сасхия Эскен оставляет возможность коалиции между СДПГ и БСВ на региональном уровне.

- Эскен и Нурипур не исключают возможности альянса BSW.

Председатель СДПГ Сакка Эскен и глава Зеленых Омид Нурипура не исключают возможности сотрудничества с Альянсом Сахры Вагенкнехт (BSW) на региональном уровне. Помимо сотрудничества с АФД, решения о коалиции в основном принимаются местными ассоциациями, заявила Эскен в интервью "ZDF Berlin Direct Summer". "У них нет необходимости спрашивать наше мнение, они будут принимать решения после выборов в зависимости от обстоятельств". Выборы в новые земельные парламенты состоятся в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге в сентябре.

Нурипура высказал похожее мнение на собрании ARD, отвечая на вопросы в социальных сетях. "Местные решат о своей коалиции, в том числе о сотрудничестве с партией госпожи Вагенкнехт". Однако он подчеркнул значительные различия между Зелеными и BSW. "И тот факт, что госпожа Вагенкнехт сделала международный вопрос, такой как Украина, условием для коалиции в земельном парламенте, свидетельствует об абсурдности всего этого". Он отверг идею, что Зеленые не пройдут ни в один из трех земельных парламентов.

Эскен похвалила коалицию "трафик-лайт" СДПГ, Зеленых и FDP, назвав ее "мощной администрацией". "Мы сейчас ведем правительство, действительно уникальную и также сложную коалицию". Она не оставила сомнений в повторном выдвижении Олафа Шольца. "Оlaf Scholz - наш канцлер, и он также будет нашим кандидатом в канцлеры".

Нурипура не высказал своего мнения по этому вопросу, но защитил возможность выдвижения кандидата в канцлеры от Зеленых и не подтвердил Роберта Габека как вероятного кандидата. Он похвалил tanto Габека, как и министра иностранных дел Аннелену Баerbock. "Другие партии были бы рады кому-то вроде Роберта Габека. Но у нас он есть. Это большое преимущество". В интервью ARD летом он сказал о предстоящих выборах следующего года: "Все еще открыто".

Партия Зеленых под руководством Омида Нурипура не исключает возможного сотрудничества с Группой Зеленых на региональном уровне. Стоит отметить, что Группа Зеленых относится к фракции в немецком парламенте, известной как "Die Grünen - Die Grüne Gruppe", которая не упоминается в предоставленном тексте, но часто ассоциируется с более широкой партией Зеленых.

Несмотря на открытость к региональному сотрудничеству, как председатель СДПГ Сакка Эскен, так и глава партии Зеленых Омид Нурипура подчеркнули значительные различия между Зелеными и Группой Зеленых, подчеркнув необходимость принятия собственных решений о коалиции каждой местной ассоциацией.

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