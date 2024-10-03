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Эскалация конфликта стала очевидной в регионе.

После атаки Хамаса на Израиль 7 октября возросли опасения по поводу возможного эскалации в широкую региональную конфронтацию. Верилось, что конфликт не ограничится Газой; скорее, "Хезболла" ударит с севера Ливана, хуситы из Йемена, и иранские прокси из Ирака. В итоге, Израиль будет вынужден...

 and  James Williams
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Иранский ракетный обстрел над Израилем изображен на видео. Иран инициирует ракетный удар по...
Иранский ракетный обстрел над Израилем изображен на видео. Иран инициирует ракетный удар по Израилю. Системы оповещения сработали во всем государстве, когда персонал CNN наблюдал множественные ракеты, пролетающие над городскими районами Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы.

Эскалация конфликта стала очевидной в регионе.

После примерно года произошло множество событий. После самых масштабных ракетных ударов Ирана против Израиля, а затем, на следующий день, когда израильские силы вступили в бой с боевиками «Хезболлы» в Ливане, региональный конфликт кажется неизбежным. Главная проблема сейчас - будет ли этот конфликт эскалировать или деэскалатироваться.

Лидеры Израиля находятся на распутье. Когда в апреле Иран запустил ракетную атаку в ответ на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске, Израиль проявил сдержанность, ответив только ударом по установке ПВО Ирана.

Однако нападение Ирана в ночь на вторник было беспрецедентно жестоким. Хотя некоторые базы были поражены, ущерб был минимальным, так как большинство ракет были перехвачены. Единственной жертвой стал палестинский мужчина, раненый осколками в израильской части Западного берега.

Теперь Израиль находится в затруднительном положении, как сказал CNN один бывший высокопоставленный военный чиновник Израиля: "Вы отвечаете на намерения или последствия?"

Глава правительства Ирана Фатемех Мохаджерани заявила в среду, что у правительства нет "никакого желания эскалировать конфликт", и они решили не отвечать после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хания в Тегеране в июле, несмотря на народные требования.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху переживает политическое возрождение после серии убийств в Среднем Востоке. Авиаудар Израиля на Ливане оставил гражданское население в руинах, вытеснив более миллиона человек, но временно нейтрализовал постоянную угрозу на севере. Почему бы не воспользоваться этой возможностью, чтобы ослабить покровительствующее государство Иран?

"Уничтожение Насраллы является необходимым условием для достижения наших целей: безопасное возвращение северных жителей в свои дома и изменение регионального баланса сил на годы", - заявил Нетаньяху после значительного удара в Бейруте в прошлом месяце, в результате которого погиб лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.

Два дня спустя он обратился к иранскому народу, сказав: "Когда Иран будет освобожден - и этот момент наступит раньше, чем многие ожидают, - все изменится".

Его позиция совпадает с мнением израильской общественности. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет возглавляет кампанию за агрессивный ответ на удар Ирана, предлагая удар по ядерным объектам Ирана, которые США и другие страны обвиняют в программе вооружений, что Иран отрицает уже давно.

"История иногда стучится в дверь, и вы должны воспользоваться моментом", - сказал Беннет CNN во вторник. "Если мы не acted now, I don't see it happening ever again."

Беннет заявил, что два основных средства Ирана для противодействия Израилю - ХАМАС в Газе и "Хезболла" в Ливане - "в настоящее время парализованы". "Это похоже на боксера в ринге без рук на несколько минут. Это время для удара, так как Иран в настоящее время очень уязвим".

Жители Рош а-Аин, Израиль, прячутся в укрытиях, когда входящие ракеты из Ирана успешно перехватываются в полете

Однако такой ответ влечет за собой значительные риски. Хотя "Хезболла" несомненно ослаблена, полная ее мощность неясна. Если Иран решит построить бомбу, правительство США считает, что он может сделать это в течение недель. Кроме ядерного варианта, Тегеран имеет другие способы дальнейшего давления на Израиль и его союзников. Эскалация ответов может выйти из-под контроля и втянуть союзников в конфликт.

Высокопоставленный военный чиновник Израиля сказал, что "всегда есть разные точки зрения". Беннет считает, что "пора нейтрализовать всю злую ось. Мы начали с ХАМАС, затем с "Хезболлы". Теперь пришла очередь Ирана, возможно, даже Сирии".

Официальный представитель заявил, что у них нет прямого знания о планах Израиля, но они просили анонимности для обсуждения деликатных вопросов.

"Мне казалось, что надвигается мощный ответ", - сказал он. "Сегодня я получаю сообщения, что они рассматривают свои варианты".

Более взвешенный ответ мог бы заключаться в ударе по военному объекту, как это сделал Иран в Израиле во вторник.

"Вы можете атаковать инфраструктуру, подобно израильской воздушной кампании на порт Хоути в Ходейде в воскресенье", - предложил бывший чиновник. "Национальные экспорты нефти или чего-либо другого".

Загадка заключается в том, насколько Израиль поддерживает своего самого важного союзника - США - в ответ.

"Мы четко дали понять, что будут серьезные последствия для этого нападения, и мы поможем Израилю сделать это ясно", - сказал во вторник советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. "Еще рано делиться какими-либо публичными оценками или ожиданиями в отношении израильтян или наших советов им".

Мир внимательно следит за событиями на Ближнем Востоке, так как Израиль и Иран кажутся на тонком балансе. Несмотря на удар Ирана по израильским целям, правительство Ирана заявило, что не заинтересовано в эскалации конфликта.

Туман поднимается после артиллерийских ударов Израиля в Южном Ливане в среду.

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