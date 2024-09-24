Эрик Менендес говорит, что серия "Чудовищ" Райана Мерфи содержит многочисленные "открытые выдумки".

В суде Эдуард и его старший брат Лайл были признаны виновными в смертельном инциденте со стрельбой, произошедшем в 1989 году, в котором погибли их родители, Кэтти и Хосе Менендес. Сейчас отбывающие пожизненные сроки за это убийство, они утверждают, что действовали в целях самозащиты, ссылаясь на всю жизнь физических и эмоциональных страданий, причиненных их отцом. В социальной сети, поделившейся его женой, Эдуард Менендес выразил недовольство сериалом Netflix, со-созданным Райаном Мёрфи и Иэном Бреннаном, назвав его "разрушительным".

"Я думал, мы уже преодолели ложь и вредные представления о Лайле, создав карикатуру на него на основе многочисленных необоснованных и высокомерных лжи, присутствующих в сериале", - написал Менендес. "Расстраивает признать, я верю, что Райан Мёрфи не может быть таким беспечным и неточным в фактах нашей жизни, что заставляет меня усомниться в его намерениях".

Спорный сериал, состоящий из девяти эпизодов, исследует преступление с разных сторон, таких как изучение отношений братьев и утверждения, что убийства были мотивированы финансовой выгодой.

"Расстраивает осознавать, что неточная презентация Netflix событий, приведших к нашему преступлению, шагнула назад - к прошлому, когда обвинение строило нарратив на убеждении, что мужчины не подвергаются сексуальному насилию и реагируют на травму иначе, чем женщины", - написал Менендес. "Почему факты не должны быть достаточными? Пусть правда восторжествует как правда. Как расстраивает знать, что один влиятельный человек может подорвать десятилетия прогресса в раскрытии детской травмы".

Мёрфи и Бреннан пока не прокомментировали пост Менендеса публично.

На панели, обсуждающей первый эпизод сериала, Мёрфи сказал, что "сериал больше заинтересован в исследовании, как создаются монстры, а не рождаются", согласно Netflix. "Мы стараемся не судить об этом, так как наша цель - понять, почему они сделали те выборы, которые они сделали, а не сами выборы".

"В конечном итоге правда о том, что произошло, остается загадкой, доступной только двоим людям, отбывающим срок в тюрьме в настоящее время", - добавил Бреннан.

Второй сезон "Монстров" недавно дебютировал после "Монстр: История Джеффри Дамера". Эдуард Менендес, сейчас 53 года, и Лайл Менендес, 56 лет, отбывают свой срок в исправительном учреждении рядом с Сан-Диего, Калифорния. Их юридическая команда в прошлом году подала ходатайство о новом судебном разбирательстве на основе новых доказательств.

"Насилие никогда не должно служить решением, ответом или оправданием", - написал Менендес. "Я надеюсь, что будет помнить, что насилие над ребенком приводит к бесчисленным вредным и сокрытым сценам за блеском и гламуром, редко раскрываемым до тех пор, пока трагедия не коснется всех участников".

"Несмотря на то, что он находится в заключении, Эдуард продолжает выражать свое неодобрение portrayal его жизни в развлекательной индустрии, найдя сериал Netflix 'Монстры' разрушительным и неточным".

"В своем посте в социальных сетях Эдуард выражает разочарование сериалом, заявляя, что он сделал шаг назад в представлении событий, приведших к преступлению, в неточном и вредном свете, подрывая прогресс в раскрытии детской травмы".

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