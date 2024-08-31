- Эпидемиолог Хендрик Стрик претендует на пост в Бундестаге

Известный вирусолог Хендрик Штрек баллотируется в Бундестаг. 47-летний Штрек одержал победу на внутриокружной конференции ХДС в Бонне, став местным кандидатом от христианских демократов на выборах в Бундестаг в 2025 году. Штрек получил впечатляющие 71% голосов, согласно представителю ХДС, который spoke с dpa. Это гарантирует ему место как прямого кандидата ХДС в избирательном округе Бонн. Штрек обошел председателя окружной организации ХДС Кристофа Янсена, который получил 29% голосов.

Штрек является директором Института вирусологии Университетской клиники Бонн. Во время пандемии коронавируса он стал широко известен благодаря многочисленным интервью в СМИ. Штрек подчеркивал важность того, чтобы не преуменьшать вирус, но и не разжигать ненужную панику.

Избирательный округ с историческим значением

Штрек уже ранее поддерживал ХДС, как он сам признал. О своих планах баллотироваться в Бундестаг он объявил в ноябре 2023 года.

Выборы в Бундестаг назначены на конец сентября 2025 года. На выборах в Бундестаг в 2021 году округ Бонн выиграла кандидат от партии «Зеленые» Каtrin Babette Улих. Однако этот округ имеет важное историческое значение для ХДС – когда-то здесь побеждал Конрад Аденауэр.

Жители с нетерпением ждут выборов в Бундестаг в сентябре 2025 года, на которых известный вирусолог Хендрик Штрек будет баллотироваться. Несмотря на конкуренцию внутри своей партии, Штрек одержал убедительную победу на внутриокружной конференции ХДС в Бонне, гарантировав себе место как прямого кандидата ХДС в избирательном округе.

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