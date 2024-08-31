- Эпидемиолог Хендрик Стрик претендует на место в Бундестаге.

Известный вирусолог Хендрик Стreek борется за место в Бундестаге. 47-летний ученый победил на голосовании в районной ассоциации ХДС в Бонне, став местным кандидатом от христианских демократов на федеральных выборах 2025 года. По словам представителя партии, Стreek набрал впечатляющие 71,7% голосов, что позволяет ему баллотироваться как прямой кандидат ХДС в Бонне. Стreek обошел председателя районной ассоциации ХДС Кристофа Янсена.

"Нашему городу нужен сильный голос в Берлине, который понимает современные вызовы и предлагает соответствующие стратегии", - прокомментировал Стreek. "Мы стоим на пороге критических выборов, не только для Бонна, но и для всей Германии. Важно преодолеть социальные разногласия, бороться с популизмом и вернуть доверие к нашим демократическим институтам."

Стreek возглавляет Институт вирусологии Университетской клиники в Бонне. Во время пандемии COVID-19 он стал широко известен благодаря многочисленным выступлениям в СМИ, где он предлагал взвешенные точки зрения на вирус, подчеркивая важность избегать tanto его преуменьшения, как и преувеличения.

Выборы в Бундестаг

До пандемии Стreek уже был членом ХДС, как он сам заявил. О своих планах баллотироваться в Бундестаг он объявил в ноябре 2023 года.

Выборы в Бундестаг назначены на конец сентября 2025 года. На выборах 2021 года победу в Бонне одержала кандидат от "Зеленых" Катрин Бабетт Улих, но этот округ имеет историческое значение для ХДС - здесь ранее избирался Конрад Аденауэр.

Победа Стreek на районной ассоциации ХДС в Бонне привлекла внимание, так как он намерен представлять христианских демократов в Бонне на предстоящих выборах в Бундестаг. ХДС, будучи крупной политической партией в Германии, будет активно поддерживать кампанию Стreek из-за исторического значения округа Бонн, где ранее избирались такие известные фигуры, как Конрад Аденауэр.

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