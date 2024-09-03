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ЭкономикаНовостиНедвижимость

энтузиазм членов домохозяйства к жилым помещениям

 and  Anthony Ross
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энтузиазм членов домохозяйства к жилым помещениям

Вновь наблюдается снижение ставок по ипотеке, и многие люди задумываются о своих жилищных условиях. В июле количество запросов на ипотеку достигло уровня, невиданного за последние два года.

Спрос на ипотечные кредиты в Германии резко вырос в июле, достигнув уровня, не наблюдавшегося с 2022 года, согласно данным Европейского центрального банка, сообщает Barkow Consulting.German banks issued 19.5 billion euros in new business, marking a 25% increase compared to the same month last year. В июне объем нового бизнеса в жилищном финансировании уже вырос на 17% до 16,3 миллиарда евро.

Возрождение рынка жилищного финансирования, похоже, стимулируется ростом арендной платы и недавним снижением процентных ставок, отмечает Петер Барков, управляющий директор Barkow Consulting. "Восстановление уже здесь". В этом году общий объем нового бизнеса уже превысил показатели прошлого года на 18%, составив 112 миллиарда евро. В последнее время ставки по ипотеке снижаются, и сейчас 10-летние кредиты предлагают условия ниже 3,5%, после того как они достигли пика в 4,2% в конце 2023 года.

Возрождение рынка недвижимости

Ипотечное кредитование частных лиц процветало до весны 2022 года, достигнув ежемесячного объема более 32 миллиардов евро на пике. Однако этот тренд был прерван быстрым ростом процентных ставок, делая ипотечные кредиты дороже после нескольких лет низких ставок. Кроме того, резко возросшие затраты на строительство заставили многих людей отказаться от своих планов построить или купить дома. В результате объем нового бизнеса в жилищном финансировании упал до 161 миллиарда евро в 2023 году, что на 37% меньше, чем в 2022 году, согласно данным Barkow Consulting.

Ассоциация Pfandbrief Banks Germany (VDP), представляющая ведущих финансистов недвижимости в Германии, также сообщила об увеличении активности в сфере кредитования. Ассоциация зафиксировала самый высокий уровень нового бизнеса по ипотечным кредитам с третьего квартала 2022 года, стимулированный увеличением спроса на финансирование домов и квартир. Это свидетельствует о том, что кризис на рынке недвижимости, возможно, закончился, как недавно заявила ассоциация, также сообщив о стабилизации цен на недвижимость во втором квартале.

С возрождением рынка недвижимости многие люди задумываются об инвестициях в недвижимость, в частности в жилищный сектор. В связи со снижением ставок по ипотеке спрос на ипотечные кредиты существенно вырос, что выгодно как для покупателей жилья, так и для застройщиков.

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