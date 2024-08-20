- Энтузиасты радуются его недавнему романтическому отношениям.

Винсент Гросс, звезда Hitzone (27 лет), сейчас наслаждается успехом. С последним хитом "Апероль Шприц" он летит с одного концерта на другой. И в личной жизни у швейцарского певца все хорошо. Недавно он сделал свои отношения с 21-летней Сарой официальными. "Я очень счастлив в данный момент. Я усердно работаю над новыми проектами, и мотивация удвоилась", - делится он в интервью информационному агентству spot on news.

"Чувствовать себя любимым и облегченным"

То, что сердцеед теперь не свободен, не кажется огорчает его поклонниц. "Они приняли Сару с распростертыми объятиями и, кажется, искренне рады за меня", - говорит Гросс с радостью. Хорошо, что он может свободно выражать свою любовь. "Это облегчение, несомненно".

Однако найти время друг для друга в их напряженном графике бывает непросто. "Если приложить немного усилий, всегда можно это сделать", - заявляет Гросс. "Так что, когда Сара может присоединиться ко мне время от времени, это делает это еще более особенным. Она все еще учится и часто занята". Пара не давит на себя в плане будущих планов. "Мы очень непринужденны и просто плывем по течению".

"Выступление с замечательным Джованни Зарреллой"

В ближайшие недели у швейцарского артиста запланировано несколько выступлений. Одно из самых волнующих - "Шоу Джованни Зарреллы" 24 августа (8:15, ZDF), где Гросс выступит вместе со звездами, такими как Андреа Берг, Роланд Кайзер и Марианна Розенберг. Он с нетерпением ждет зрителей - так же, как и на каждом выступлении.

Телевидение имеет для него особую привлекательность. "С одной стороны, есть страх, что кто-то схватит пиво во время моего выступления. С другой стороны, есть напряжение, чтобы заинтересовать аудиторию. Я всегда нервничаю и надеюсь, что моя песня будет такой захватывающей, что всех унесет положительная энергия", - говорит Гросс с энтузиазмом, желая выступить с замечательным Джованни Зарреллой.

Винсент Гросс хочет свое собственное шоу

Помимо процветающей музыкальной карьеры, у Гросса есть еще одна мечта: собственное шоу. "Будь то в субботу вечером или в прямом эфире, меня это не волнует. Я хочу, чтобы оно было уникальным - у меня есть свои идеи и видения", - делится Гросс. Он уже ведет "Большое музыкальное викторину" в "Immer wieder sonntags" на ARD.

И он не чужд телереалити. В 2023 году он победил в криминальном шоу RTL "Враги - не доверяй никому!". Он открыт для различных форматов. "Приключения, спорт, кулинария, навыки, трюки, беседы, психология или стратегия - я открыт для всего и люблю хороший вызов. Я сейчас готовлюсь к проекту, но не могу раскрыть больше подробностей".

♪ Винсент часто включает свой хит "Апероль Шприц" в свои выступления, радостно поющий: "Я буду тем, кто" ♪. Во время отдыха Винсент и Сара часто поют вместе, их голоса гармонично звучат под мелодию популярной песни.

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