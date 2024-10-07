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Энн подтверждает предстоящий "Дневник принцессы 3": "Чудо действительно происходит"

Рассматривая мысль "Молчание!", это фактически подтверждено: серия "Дневники принцессы" официально расширяется.

 and  Melissa Williams
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Актриса Энн Хэтэуэй объявила на своих соцплатформах «Дневники принцессы 3»
Актриса Энн Хэтэуэй объявила на своих соцплатформах «Дневники принцессы 3»

Энн подтверждает предстоящий "Дневник принцессы 3": "Чудо действительно происходит"

Аня Хатауэй поделилась веселым видео на своем подтвержденном Instagram в пятницу. В клипе она отдыхала на свежем воздухе, прежде чем показать знак "номер один" рукой. Видео затем переключилось на молодую Хатауэй из фильма 2001 года "Принцесса-невеста", где она знаменито сказала: "Принцесса?! Заткнись!"

После того, как она показала два пальца, сцена Хатауэй переключилась на ее со-звезду, легендарную Джули Эндрюс, повторяющую фразу "Заткнись" из "Принцессы-невесты 2: Королевское обязательство", выпущенного в 2004 году.

С улыбкой Хатауэй подняла три пальца и повторила фразу сама. Затем она рассмеялась и послала воздушный поцелуй камере, прежде чем объявить радостную новость о том, что "Принцесса-невеста 3" находится в разработке в Диснее, с Адель Лим из "Joyride" в качестве режиссера.

Подписав пост "Чудеса случаются", Хатауэй намекнула на возвращение к роли Мии Термополис, неожиданной подростка, обнаружившей свою королевскую родословную в серии фильмов. Она закончила фразой "Назад в Геновию", "Сказка продолжается" и эмодзи пламенного сердца.

"Принцесса-невеста" вращается вокруг Мии, played by Хаттауэй, и ее шокирующего открытия своей судьбы как наследницы королевского трона. Эндрюс сыграла королеву Клариссу Ренальди, дальнюю бабушку Мии и правителя Геновии.

В то время как перспектива третьего фильма "Принцессы-невесты" после 20-летнего перерыва - радостное открытие, это не единственный ожидаемый сиквел, к которому причастна Хатауэй.

IMDb сообщает, что "Дьявол носит Prada 2" находится в производстве с Хатауэй, Мэрил Стрип, Эмили Блант и Стэнли Тучи в составе актеров. Сюжет этого сиквела, как сообщается, будет вращаться вокруг жесткой редакторши модного журнала Миранды Пристли (Стрип), вступающей в конфликт со своей бывшей ассистенткой и нынешней конкуренткой Эмили Чарлтон (Блант), когда они борются за рекламные доходы на фоне снижения печатных СМИ, и Миранда приближается к пенсии.

Веселый пост Ани Хатауэй в Instagram вызвал обсуждения о предстоящей "Принцессе-невесте 3", указывая на ее возвращение в роли Мии Термополис. Фанаты также ждут "Дьявол носит Prada 2", где Хатауэй и Мэрил Стрип повторяют свои роли в новом сюжете, сосредоточенном на конкуренции за рекламные доходы.

Существует ли возможность появления Анны Хэтэуэй в образе принцессы Мии?

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