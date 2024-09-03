- Эмрели, нападающий ФК "Нюрнберг", участвует в командных учениях

Махир Эмрели, нападающий сборной Азербайджана и 1. FC Нюрнберг, делает большие шаги в своем возвращении после неудачи. Он принял участие в части тренировки команды, выступая в роли запасного во время упражнений, как сообщает футбольный клуб второй немецкой бундеслиги Франконии.

Тренер Мирослав Клозе доволен прогрессом Эмрели, который отсутствовал из-за травмы лодыжки. "Я очень рад, что Махир теперь участвует в части тренировок команды", - сказал победитель чемпионата мира 2014 года.

Встреча с Ауэ для Эмрели пока рано

Энрико Валентини, Янник Хофманн и Яни Сера также вернулись в строй, завершив большую часть утренней тренировки. Бенджамин Голлер, с другой стороны, полностью интегрировался в тренировочный процесс команды.

Клозе похвалил возвращение Голлера: "Бенни Голлер теперь полностью интегрирован. Он упал во время тренировки, сделал сальто и даже не моргнул. Это отличный знак", - сказал тренер. Голлер должен выйти на поле в товарищеском матче против FC Erzgebirge Aue 14 сентября (2:00), но для Эмрели еще рано.

Клуб приобрел Эмрели в начале августа, его предыдущим работодателем была Dinamo Zagreb в Хорватии. На данный момент Эмрели сыграл в 48 международных матчах за Азербайджан. Следующий матч 2. Бундеслиги 1. FC Нюрнберг состоится на выезде против недавно promuovied SSV Ulm 14 сентября. Команда в настоящее время занимает 13-е место в турнирной таблице.

Тренер объявил, что следующие абзацы добавлены для предоставления более подробной информации о прогрессе команды: восстановление травмы лодыжки Эмрели и возвращение других игроков. Несмотря на свой прогресс, встреча с Ауэ для Эмрели пока рано.

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