- Эмоциональное заявление в сети

12 августа Даниель Аминати (50) поделился радостной новостью, что его жена Патрисия (29) свободна от метастазов через полгода после второго курса лечения от рака. На следующий день влиятельная личность высказалась в своем аккаунте в Instagram. И только благодаря реакциям на пост мужа она поняла: "Это не сон - по последним данным PET-MRI, метастазов нет. Ни одного."

Осторожная радость

Несмотря на положительные новости, молодая мать не хочет чрезмерно радоваться. "Не так-то просто отмахнуться от года и девяти месяцев. Год и девять месяцев болезненных, но не исцеляющих терапий, диагнозов, подобных плохим новостям, боли на уровне 9, непостижимые страхи, жестокие бессонные ночи или кошмары...", - честно рассказывает Аминати о своем пути.

Она продолжит принимать 21 таблетку в день и будет находиться под тщательным наблюдением как минимум в течение двух следующих лет. 29-летняя Патрисия знает, что считается вылеченной только после пяти лет без новых метастазов: "Эта правда будет сопровождать меня и отодвинет мои мечты".

Диагноз рака изменил Патрисию и уточнил ее представление о том, что действительно важно. Вот почему она осознает, что без своей поддержки и команды врачей такого прогресса не было бы возможно. " despite the diagnosis - malignant melanoma stage four with metastases in many different organs - people fought for me and gave me hope, for that I am grateful."

Шокирующий диагноз весной 2023 года

В прошлом апреле Патрисия Аминати, у которой есть годовалый ребенок с мужем, публично объявила, что у нее диагностировали черный рак кожи. В феврале последовало известие, что рак распространился и образовались метастазы в легких и других органах.

На своих страницах в социальных сетях Аминати регулярно сообщали о ходе болезни. В настоящее время семья восстанавливается от напряжения последних месяцев в Тюрингском лесу.

Патрисия Аминати, женщина с многочисленными талантами, упомянутая ранее, имеет любящего мужа по имени Даниель. Несмотря на свою борьбу с раком, Патрисия продолжает принимать 21 таблетку в день и находится под тщательным наблюдением как минимум в течение двух следующих лет.

