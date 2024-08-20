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Эмоджи сложнее, чем можно было бы предположить 😉😜

Их предполагаемое значение для немцев

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Наиболее часто используемые мимические смайлики нравятся немцам.
Наиболее часто используемые мимические смайлики нравятся немцам.

Эмоджи сложнее, чем можно было бы предположить 😉😜

Немцы склонны часто использовать смайлики, но не всегда они выражают дружелюбие. Использование и восприятие этих значков часто сильно отличается от их официального значения, подобно эмодзи с яйцом.

Исследователи из Рурского университета Бохума и Университетской клиники Берлина изучили, как немцы используют и воспринимают смайлики. Они обнаружили, что намеренное или воспринимаемое сообщение часто отличается от официального значения эмодзи. Результаты были опубликованы в журнале Behaviour Research Methods.

Дизайн WhatsApp

Ученые опросили 60 женщин и 78 мужчин в возрасте от 18 до 70 лет со средним возрастом 32 года. Они сосредоточились на 107 доступных в то время смайликах. Учитывая популярность WhatsApp как ведущей платформы для общения в Германии, они выбрали его дизайн для исследования.

Почти 90% участников сообщили, что регулярно используют эмодзи в цифровом общении, при этом 32,5% сказали "часто", 22,5% "иногда" и 10,1% описали свой uso как "нерегулярный" ("редко"). Только один человек признался, что никогда не использует эмодзи.

Участники предоставили информацию по пяти аспектам с помощью непрерывно перемещаемых ползунков: их знакомство с эмодзи, его ясность, сложность, эмоциональное содержание и интенсивность. Кроме того, ученые попросили участников описать значение каждого эмодзи тремя словами, а описания проанализировали с помощью методов компьютерной лингвистики, как сообщила Татьяна Шелл, лингвист из Рурского университета Бохума.

Анализ использования эмодзи в Twitter и WhatsApp

Чтобы определить частоту отдельных эмодзи, ученые проанализировали 280 миллионов твитов. Чтобы изучить самые популярные смайлики в частных разговорах, они использовали немецкую базу данных мобильной коммуникации 2 (MoCoDa2), которая позволяет пользователям внести данные.

Самым часто используемым эмодзи является лицо со слезами радости, за ним следует смеющийся смайлик и подмигивающий смайлик. Наиболее редко используемые эмодзи - лицо в облаках и лицо с точкой, которые были введены в 2021 году.

"Отрицательные эмодзи более эмоционально интенсивны"

Ученые обнаружили, что наиболее часто используемые эмодзи также являются наиболее знакомыми. Эмодзи с положительной эмоциональной окраской имеют преимущество. Визуально сложные эмодзи менее популярны. "Отрицательные эмодзи более эмоционально интенсивны, чем положительные", - заявила Татьяна Шелл. Ученые подозревают, что это может быть связано с потерей эффективности из-за частого использования.

Консорциум Юникода устанавливает, что представляют собой эмодзи, и все основные платформы являются его членами. Однако фактическое использование эмодзи часто отличается от перечисленных возможностей, отметил Иван Ненчев, психиатр и психотерапевт из Берлина.

Дружелюбный или пассивно-агрессивный?

Свободные описания участников эмодзи показали значительные различия. Хотя у некоторых эмодзи есть единственное основное значение - например, "смешной" или "смеющийся" для лица со слезами радости - у других есть несколько значений. Слегка улыбающееся лицо описывается как и дружелюбное, и пассивно-агрессивное, а молодые пользователи интерпретируют его как "я мертв внутри".

Значения и коннотации непостоянны, отметили ученые. Они привели в пример эмодзи с яйцом, используемое как фаллический символ. Значения и ассоциации могут меняться с добавлением новых эмодзи, отметили они. Например, "лицо с диагональным ртом" и "расплавленное лицо", введенные в 2021 году, потенциально могут выражать стыд и смущение.

Татьяна Шелл заявила: "Результат исследования представляет собой наиболее полный словарь смайликов на данный момент". "Он показывает, что значения эмодзи не являются очевидными и могут быть противоречивыми", - добавила она.

В контексте текста вот два предложения, содержащие слово "лингвистика":

Ученые из Рурского университета Бохума использовали методы компьютерной лингвистики для анализа описаний участников эмодзи.

Сложности в значениях эмодзи подчеркивают необходимость дальнейших исследований в лингвистике и семантике для лучшего понимания их использования и интерпретации.

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