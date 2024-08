Эмхофф демонстрирует сострадательную сторону Харрис во время своего выступления на конгрессе, подчеркивая ее эмпатию как ключевую силу.

Она встаёт против задир, как меня учили мои старые родители. Ей нравится видеть успех других, но она ненавидит, когда они сталкиваются с несправедливостью. Она считает, что эта работа требует фундаментального интереса к людям и их обстоятельствам, - поделился Эмхофф с чикагской толпой. "Ее эмпатия - это ее сила".

Эмхофф, который связал себя узами брака с Харрис десять лет назад, упомянул, что их годовщина совпадает с четвергом, тем же днем, когда вице-президент должна официально выступить с речью, принимая nomination Демократической партии на пост президента.

Второй джентльмен также рассказал о своем опыте в общественной службе, в частности, о своей приверженности борьбе с антисемитизмом.

"Камала всю свою карьеру была неумолимым борцом против антисемитизма и всех форм ненависти. Именно она вдохновила меня, как второго лица, взяться за это дело, которое имеет для меня такое личное значение", - заявил Эмхофф.

Эмхофф, первый еврей, женатый на президенте или вице-президенте, также затронул тему своей веры. Он признался, что "за последние десять лет Камала возродила мою духовную связь, несмотря на наши разные убеждения".

Во время своей речи в VIP-зоне в ночь на вторник Эмхофф был вместе со своими родителями, Барбарой и Майклом, которых он тепло приветствовал. Он даже пошутил, что его мама единственный человек в мире, который считает Камалу счастливицей, что она вышла за него замуж.

Эмхофф также выразил благодарность своей бывшей жене Керстин, которая была в VIP-ложе вместе с другими членами семей Эмхофф и Харрис. Он признал их вклад в создание замечательной современной семьи. Он упомянул, что его дочь Элла, сидевшая рядом с родителями Эмхоффа в VIP-ложе, называет их "трехглавым родительским механизмом".

Перед речью Эмхоффа участникам конвенции раздали красные плакаты с надписью "Даг", многие из которых были видны в VIP-ложе с членами семьи Эмхоффа.

Эмхофф также подчеркнул важность политики в своей речи, сказав: "В этой роли необходимо понимать сложности политики и отстаивать политику, которая продвигает равенство и справедливость".

