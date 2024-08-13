Эмиграция в Новой Зеландии достигла рекордного минимума

Новая Зеландия, часто воспринимаемая как мечта многих экспатов, сообщила о рекордном числе людей, покинувших страну в первом полугодии. Согласно данным статистического агентства страны, с января по июнь уехало 131 200 человек, около трети из которых направились в Австралию. Из них 80 174 были гражданами Новой Зеландии. Главными причинами отъезда назывались растущая безработица, высокие процентные ставки и медленный экономический рост.

Хотя чистый миграционный баланс - число иммигрантов минус число эмигрантов - остается высоким, экономисты предсказывают снижение числа въезжающих иностранцев из-за слабой экономики. Высокие затраты на проживание, процентные ставки и уменьшение рабочих мест ухудшают тенденцию.

Новозеландское правительство сократило государственный сектор, что заставило многих квалифицированных работников искать работу. В то же время Австралия активно ищет квалифицированных работников, в частности в сферах, таких как медсестринское дело, но также и в областях, таких как полиция и преподавание, предлагая программы переезда. Это привлекает многих новозеландцев, которым не нужен виза для работы там.

Меррили Аллен, работник администрации стоматологической клиники, планирует переехать со своим партнером и 14-летней дочерью в Хобарт, Австралия, в начале 2025 года. "Там много возможностей", - говорит она. "Они всегда ищут людей в моей сфере. У меня много друзей, которые уехали туда... просто ради лучших рабочих возможностей и образа жизни. Австралия, кажется, разобралась со всем".

Во время пандемии COVID-19 исторически высокое число новозеландцев, живущих за рубежом, вернулось на родину. Это частично было связано с успешными политиками правительства по борьбе с COVID-19 в то время.

Несмотря на усилия правительства по стимулированию экономики, отрицательная тенденция высокой безработицы, высоких процентных ставок и медленного экономического роста продолжает толкать людей на отъезд. В результате ожидается, что отрицательная тенденция отъезда новозеландцев сохранится, и Австралия продолжит оставаться привлекательным направлением из-за процветающего рынка труда и программ переезда.

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