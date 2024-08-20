Эми Адамс потеряла способность внушать страх или запугивать других.

От заветных мечтаний до реальности, Эми Адамс воплощает в себе различных персонажей. Это привело к шести номинациям на премию "Оскар". Ее опыт в индустрии гостеприимства придал ей уверенности, столкнувшись там с трудными личностями.

В "Поймай меня, если сможешь" она сыграла возлюбленную Леонардо Ди Каприо в 2002 году. Ее роль в независимом фильме "Джуникафер" (2005) принесла ей первую номинацию на премию "Оскар", и она наиболее известна как принцесса в диснеевском фильме "Заколдованная". Эми Адамс, отмечающая свой 50-й день рождения сегодня, 20 августа, процветает, принимая разноплановые роли и переключаясь между жанрами.

Эми Адамс родилась как дочь американского солдата на военной базе в Виченце, Италия. Она росла с шестью братьями в американском штате Колорадо, где ее отец работал развлекающим в ночных клубах после своей военной службы. Это положило начало актерской карьере Эми.

Она начала свою карьеру после окончания опыта в ресторане, как она рассказала "Нью-Йорк Таймс" в 2007 году: "Я работала с некоторыми из самых сложных людей в мире. Теперь меня уже ничто не может запугать."

Адамс не избегала влиятельных фигур в индустрии. За свою карьеру она сталкивалась с такими именитыми актрисами, как Мэрил Стрип или Клинт Иствуд, и даже целовалась с Леонардо Ди Каприо в начале своей кинокарьеры. С первой небольшой ролью в сатире "Упади мертвой красавицей" в 1999 году она построила свой ранний успех на нескольких второстепенных ролях. В 2002 году Стивен Спилберг взял ее на роль возлюбленной Леонардо Ди Каприо в своей комедии "Поймай меня, если сможешь".

На грани карьерной катастрофы

Фильм принес Адамс широкую известность, но не запустил ожидаемый карьерный рывок – она была безработной целый год, как она призналась "Берлинер Моргенпост". Сегодня она смотрит на эти трудности с оптимизмом: "Я действительно рада этому. У меня была возможность жить обычной жизнью, за пределами успеха и славы. Я больше не боюсь неудач."

В это время она даже подумывала бросить актерство и сосредоточиться на последнем фильме – но этот фильм оказался "Джуникафер", низкобюджетным фильмом, который принес ей первую номинацию на "Оскар" и титул "Королевы инди", определивший ее как главную звезду независимого кино. Конец карьеры больше не был вариантом.

"Самая счастливая девушка в мире"

Адамс по-прежнему удерживает этот титул, несмотря на появления в диснеевских фильмах, таких как "Заколдованная" (2007) и "Мушкетеры" (2011), или в супергеройском фильме "Бэтмен против Супермена" (2016). "Я просто в восторге. Я сыграла принцессу, сотрудничала с Мушкетерами. Многие мои детские мечты, персонажи, которых я хотела стать, я хотя бы могу сыграть в кино", – восторженно рассказала она "Масс Лайв" в 2011 году на CinemaCon.

Она исследовала более мелкие фильмы, такие как "Ее" (2013) или "Дорогой Эван Хэнсен" (2021), одновременно строя карьеру в Голливуде. Ее универсальность и способность переключаться между жанрами действительно заслуживают термина "двойная карьера". "Я считаю себя fortunate, что у меня была возможность быть частью разных фильмов и различных жанров, каждый из которых имеет свои уникальные вызовы", – объяснила она "Digital Spy".

Эми Адамс не пугают сложные роли. Наоборот, она их приветствует, как она подчеркнула в интервью "FAZ": "И когда роль пугает меня, я знаю, что должна сыграть ее." Эта бесстрашие принесло ей шесть номинаций на премию "Оскар" за лучшую женскую или мужскую роль. После "Джуникафера" последовали "Думай" (2009), "Боец" (2011), "Мастер" (2012), "Волнение" (2013) и "Вице-президент" (2019). До Эми Адамс только пятнадцать актрис получали пять номинаций на "Оскар" до 40 лет, в том числе Мэрил Стрип и Одри Хепберн.

Кроме номинаций на "Оскар", Адамс была номинирована на "Золотой глобус" девять раз и выиграла за "Волнение" и "Большие глаза" (2014). В 2017 году она получила звезду на Аллее славы. В течение нескольких лет она также входила в десятку самых высокооплачиваемых актрис в мире.

"Иллюзия совершенства – это миф"

Несмотря на долгую карьеру с ее взлетами и падениями, Эми Адамс удалось избежать скандалов. Ее профессиональные отношения отмечены товариществом, а личная жизнь, по сравнению с Голливудом, относительно непримечательна. Она встретила актера Дэннела Ле Галло на актерском курсе в 2001 году, и они обручились в 2007 году. Их дочь родилась в 2010 году, и они официально поженились в мае 2015 года.

Как и карьера и семейная жизнь, роль Эми Адамс как матери и жены характеризуется ее приверженностью искренности, несмотря на неудачи и успехи. В интервью журналу "Интервью" она размышляла: "Я позволяю себе быть несовершенной. Идея совершенства – иллюзия."

В начале своей актерской карьеры Эми Адамс поцеловалась с Леонардо Ди Каприо в фильме "Поймай меня, если сможешь" (2002). После роли беременной Эшли в независимом фильме "Джуникафер" (2005) она была признана принцессой в диснеевском фильме "Заколдованная" (2007), продемонстрировав свою универсальность в 'развлекательной' индустрии и ее различных жанрах.

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