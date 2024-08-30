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Федеральные земли ГерманииНовостиФутбол

Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор.

 and  Christian Meier
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- Эльверсберг и Боямба расторгли трудовой договор.

Футбольная команда SV Elversberg и игрок Йозеф Бойамбa расстались. Клуб объявил, что они достигли согласия о досрочном расторжении его контракта. Срок действия контракта Бойамбa истекал в конце текущего сезона.

Бойамбa перешел в SV Elversberg из TSV 1860 Munich летом 2023 года. В прошлом сезоне 28-летний игрок принял участие в 25 матчах второй лиги, в основном выходя на замену.

"Учитывая текущий состав нашей команды, было бы сложно гарантировать Йозефу Бойамбa игровое время, которого он заслуживает", - заявил спортивный директор SV Elversberg Оле Бук. "Взаимное расторжение контракта было разумным решением для обеих сторон".

Несмотря на сильные выступления Бойамбa в прошлом сезоне во второй лиге, гарантировать регулярную игровую практику в футболе на SV Elversberg могло быть сложно. В результате расторжение его контракта казалось разумным решением tanto для игрока, как и для клуба.

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