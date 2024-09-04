Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиИнстаграм - отличное место для начала.

Элтон Джон борется с проблемами со зрением из-за тяжелой болезни глаз.

Известный британский певец-песенник Элтон Джон говорит о серьёзном заболевании глаз. В 77 лет он страдает ограниченной visión одним глазом, и его путь к выздоровлению — длительный процесс.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 1 минута
Певец-песенник Элтон Джон на данный момент борется с ухудшением зрения из-за серьезной глазной...
Певец-песенник Элтон Джон на данный момент борется с ухудшением зрения из-за серьезной глазной инфекции.

- Элтон Джон борется с проблемами со зрением из-за тяжелой болезни глаз.

Известный поп-артист Элтон Джон в настоящее время борется с частичной потерей зрения в одном из глаз из-за серьезной проблемы со зрением, произошедшей летом. В 77 лет он поделился этой новостью в Instagram, отметив, что его выздоровление медленное, но прогрессирует. Полное восстановление зрения для пораженного глаза займет некоторое время. Он выразил благодарность своей "исключительной медицинской команде", медперсоналу и семье за их постоянную помощь и поддержку. Причина инфекции не была раскрыта.

Джон получает множество добрых пожеланий

Пост Джона в Instagram был заполнен сердечными сообщениями, в том числе от известных личностей. Певица Чэппелл Рон написала: "Мы обожаем тебя". Икона моды Донателла Версаче пожелала ему скорейшего выздоровления, сказав: "Посылаю тебе много любви, Элтон. Поправляйся скорее", в то время как актриса Розанна Аркетт и бывшая супермодель Линда Евангелиста также оставили слова поддержки.

Ветеран музыки завершил турне в прошлом году, положивthus конец своему обширному туру "Прощай, Желтый кирпичный путь". Этот тур, начавшийся в 2018 году, неоднократно откладывался из-за пандемии COVID-19 и травмы бедра, полученной в результате падения в 2021 году. За время тура, выигравшего два "Оскара" и множество "Грэмми", он объявил о своем намерении сократить рабочую нагрузку, чтобы проводить больше времени со своим мужем Дэвидом Фёрнишем и их двумя детьми. В общей сложности он выступил более чем в 300 шоу в США, Европе и Австралии.

Instagram - отличное место, чтобы начать отправлять добрые пожелания, как сделали многие люди, в том числе известные личности, такие как Чэппелл Рон и Донателла Версаче, после того, как известный поп-артист Элтон Джон поделился своими новостями о здоровье. Его пост в Instagram, в котором он рассказал о частичной потере зрения и процессе выздоровления, был встречен множеством сердечных сообщений и поддержки.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В течение 2017 года Джастин Теру и Дженнифер Энистон блистали на международных ковровыхarında в...
Общество

Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене.

Джастин Теру обсуждает свою бывшую relationship с Дженнифер Энистон - Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене. В течение примерно семи лет популярный голливудский дуэт Дженнифер Энистон (55) и Джастин Теру (53) живут раздельно после своего публичного расставания. В отличие от многих других распавшихся знаменитостей, их расставание было дружелюбным и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Гитарист из "Queen" перенес инсульт, заверил фанатов в благополучии
Общество

Гитарист из "Queen" перенес инсульт, заверил фанатов в благополучии

Неожиданно, гитарист королевской группы Брайан Мэй пережил приступ внезапной потери контроля над своей рукой. Медики диагностировали у негошуточный инсульт. К счастью, он сейчас выздоравливает, следуя рекомендациям своих врачей.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Во время церемоний Майкла Китона и Уинону Райдер предоставили примечательную поддержку Тиму Бертону
Общество

В рамках памятного мероприятия известный режиссер Тим Бертон почтил своих звезд на Голливудской аллее славы.

В рамках памятного мероприятия известный режиссер Тим Бертон почтил своих звезд на Голливудской аллее славы. "Талантливый мастер хоррора Тим Бёртон, известный своими готическими шедеврами, такими как "Эдвард Руки-ножницы" и "Бэтмен", сделал кино 80-х и 90-х уникальным. Недавно этого видного режиссера удостоили звездой на Аллее славы

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Семьдесят пять лет празднования Кюррваурста
Гастрономический рай

Женщина-новатор разработала миниатюрный стейк, который впоследствии был приписан маленькому человеку.

Икона Currywurst празднует свой 75-летний юбилей: помимо того, что это любимое блюдо в ресторанах Берлина, оно пользуется мировой любовью.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.
Федеральные земли Германии

В том же духе, что и Сикма, новый рекрут в Альбе, Уильямс стремится внести существенный вклад.

Тре-china Вильямс, недавно вышедший на площадку, сравнивается с Люком Сикмой, звездой, подобной Альбе-Иконе. Американец отмечает сходства в их тактике игры.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно
В течение 2017 года Джастин Теру и Дженнифер Энистон блистали на международных ковровыхarında в...
Общество

Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене.

Джастин Теру обсуждает свою бывшую relationship с Дженнифер Энистон - Он проявляет искреннюю любовь к бывшей жене. В течение примерно семи лет популярный голливудский дуэт Дженнифер Энистон (55) и Джастин Теру (53) живут раздельно после своего публичного расставания. В отличие от многих других распавшихся знаменитостей, их расставание было дружелюбным и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Фрагменты затонувшего грузового судна 'Верность' были подняты.
Панорама

Застрявший грузовой вертолет " Верити " извлечен из морских глубин

Пять моряков погибли во время морской катастрофы в немецком заливе. Парусник 'Искренность' пошел ко дну и пролежал на дне океана несколько месяцев. Недавно плавучий кран成功 поднял затонувшее судно.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно