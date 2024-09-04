- Элтон Джон борется с проблемами со зрением из-за тяжелой болезни глаз.

Известный поп-артист Элтон Джон в настоящее время борется с частичной потерей зрения в одном из глаз из-за серьезной проблемы со зрением, произошедшей летом. В 77 лет он поделился этой новостью в Instagram, отметив, что его выздоровление медленное, но прогрессирует. Полное восстановление зрения для пораженного глаза займет некоторое время. Он выразил благодарность своей "исключительной медицинской команде", медперсоналу и семье за их постоянную помощь и поддержку. Причина инфекции не была раскрыта.

Джон получает множество добрых пожеланий

Пост Джона в Instagram был заполнен сердечными сообщениями, в том числе от известных личностей. Певица Чэппелл Рон написала: "Мы обожаем тебя". Икона моды Донателла Версаче пожелала ему скорейшего выздоровления, сказав: "Посылаю тебе много любви, Элтон. Поправляйся скорее", в то время как актриса Розанна Аркетт и бывшая супермодель Линда Евангелиста также оставили слова поддержки.

Ветеран музыки завершил турне в прошлом году, положивthus конец своему обширному туру "Прощай, Желтый кирпичный путь". Этот тур, начавшийся в 2018 году, неоднократно откладывался из-за пандемии COVID-19 и травмы бедра, полученной в результате падения в 2021 году. За время тура, выигравшего два "Оскара" и множество "Грэмми", он объявил о своем намерении сократить рабочую нагрузку, чтобы проводить больше времени со своим мужем Дэвидом Фёрнишем и их двумя детьми. В общей сложности он выступил более чем в 300 шоу в США, Европе и Австралии.

Instagram - отличное место, чтобы начать отправлять добрые пожелания, как сделали многие люди, в том числе известные личности, такие как Чэппелл Рон и Донателла Версаче, после того, как известный поп-артист Элтон Джон поделился своими новостями о здоровье. Его пост в Instagram, в котором он рассказал о частичной потере зрения и процессе выздоровления, был встречен множеством сердечных сообщений и поддержки.

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