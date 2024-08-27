Элис Вайдель называет встречу Шолца-Мерца совершенно бессмысленной.

Спикер AfD Алиса Вайдель назвала встречу между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой ХДС Фридрихом Мерцем после летального ножевого нападения в Солingen "полностью бессмысленной конференцией". По словам Вайдель, встреча, состоявшаяся всего за несколько дней до выборов в Саксонии и Тюрингии, была всего лишь фасадом, чтобы выглядеть занятым, как указано в пресс-релизе AfD. Вайдель обвинила ХДС в том, что они не реализуют существующие законы в регионах, которые они контролируют, такие как Северный Рейн-Вестфалия. Она потребовала решительных шагов, заявив: "Это включает в себя немедленную остановку иммиграции, убежища и натурализации, а также немедленное выдворение всех афганцев, сирийцев и иракцев, незаконно проживающих в Германии, а также прекращение снисходительности к тем, кто подлежит депортации". Шольц и Мерц, возглавляющий фракцию Союза в парламенте, провели обсуждение в течение примерно часа в канцелярии в тот день, в ходе которого, среди прочего, рассматривались последствия ножевого нападения в Солingen. Мерц призвал Шольца изменить свою миграционную политику.

После критики ХДС Вайдель также осудила время проведения встречи Шольца и Мерца, заявив: "Ножевое нападение в Солingen должно было стать катализатором для действий, а не возможностью для бессмысленной конференции". Несмотря на насильственный инцидент, призыв Мерца изменить миграционную политику в ответ на нападение не нашел отклика, так как встреча в основном служила политическим маневром.

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