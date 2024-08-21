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Элевенсберг приветствует соседей из Дрездена.

 and  Christian Meier
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- Элевенсберг приветствует соседей из Дрездена.

Пятилетний клуб Эльверсберг СААР укрепил свою атаку, подписав Тома Зиммершида. 25-летний вингер переходит из команды четвертого дивизиона Динамо Дрезден, как подтвердил Эльверсберг СААР. Он подписал трехлетний контракт с Эльверсберг СААР. Оба клуба решили сохранить в тайне финансовые детали сделки.

Зиммершид стал вторым новичком Эльверсберг СААР в этот день после Лукаса Петкова из Аугсбурга. "Том стабильно показывал хорошие выступления и доказал свою способность создавать проблемы для обороны соперников", - прокомментировал спортивный директор Эльверсберг СААР, Оле Бук. "Его стиль игры и навыки только добавят глубины нашей атакующей игре на флангах".

У Зиммершида еще был контракт с Дрезденом, который действовал до 30 июня 2025 года. Однако 25-летний игрок захотел перейти в 2. Бундеслигу, чтобы продвинуться в своей карьере. Саксонцы выполнили его желание.

Переход Тома Зиммершида из Динамо Дрезден в Эльверсберг СААР существенно активизировал трансферную деятельность последнего в этом сезоне. Руководство Эльверсберг СААР надеется использовать атакующий потенциал Зиммершида, чтобы укрепить свою линию нападения.

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