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Элегантное чёрное лицо с коротким ростом

Николь Кидман представляет свой фильм «Дочь» на Венецианском кинофестивале. Она добавляет элегантности пресс-мероприятию, одевшись в полностью черный наряд.

 and  Katherine Bradley
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- Элегантное чёрное лицо с коротким ростом

После прошлогоднего несколько урезанного гламура Голливуда на Венецианском кинофестивале из-за актерской забастовки, в этом году мероприятие вновь радует присутствием звезд A-списка. Актриса Николь Кидман (57), известная по роли в чувственном драматическом фильме "Дочь", описала его как свой "самый смелый" проект на данный момент. В пятницу, 30 августа, она появилась на Лідо в сексуальном платье midi от Bottega Veneta, обратив на себя внимание.

Австралийская актриса появилась на пресс-конференции в Grand Hotel Excelsior на лодке, сопровождаемая режиссером Халиной Рейн (48). Она была одета в черное платье с фонариками, дополненное белыми шлепанцами и солнцезащитными очками. Ее волосы были уложены в объемный хвост, и она позировала для фотографий с со-звездой Антонио Бандерасом (64) перед конференцией. Также была групповая фотосессия со всей командой перед этим.

Кидман выражает "нервозность" перед просмотром

В "Дочери", Кидман играет роль Роми, успешной бизнес-леди, которая заводит роман со молодым ассистентом мужа (Харрис Диккинсон, 28). Во время общения с "Vanity Fair" она поделилась своими сомнениями по поводу просмотра фильма в Венеции. "Внутри меня есть часть, которая думает, что это было создано для большого экрана и для просмотра с аудиторией. Не знаю, хватит ли у меня смелости на это."

Согласно сообщениям "The Hollywood Reporter", на пресс-конференции Кидман призналась: "Конечно, я чувствую себя обнаженной, уязвимой и испуганной, когда фильм представляется миру. Но работать над этим фильмом с этими людьми было интимным и чувствительным опытом. В данный момент я немного нервничаю, но я также очень горжусь тем, что я здесь на таком фестивале."

Премьера фильма запланирована на пятницу вечером в Sala Grande в Венеции, а выход в кинотеатрах США запланирован на декабрь. Немецкая премьера состоится 16 января 2025 года.

81-й фестиваль кино длится до 7 сентября.

Персонаж Кидман, Роми, скорее всего, привлечет внимание во время премьеры в Sala Grande. Среди своей нервозности, Кидман с энтузиазмом поделилась: "У меня есть дочь в фильме, и она сильная и смелая, как настоящая звезда Венеции."

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