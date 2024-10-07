Эквивалент плей-офф НБА: Лас-Вегасские Aces избегают отбоя и поддерживают тройную корону победой над Нью-Йоркской Либерти

В преддверии вылета и угрозы выбывания в полуфинале WNBA, двукратные чемпионы подряд Лас-Вегас Эйсес нанесли решительное поражение Либерти со счетом 95-81 в третьей игре серии из пяти матчей в пятницу вечером.

Эта победа поддерживает надежды Лас-Вегаса на третий подряд титул, но им придется войти в историю WNBA, чтобы пройти дальше, так как ни одной команде не удавалось отыграться после проигрыша 0-2 в серии плей-офф из пяти матчей.

После матча главный тренер Бекки Хэммон поделилась с репортерами: "Все были на своих позициях tonight - я думаю, это была наша лучшая игра сезона. Та, на которую я надеялась и в которую верила, что они смогут сыграть".

Игра оставалась напряженной до перерыва, когда Лас-Вегас вел всего на три очка (52-49). Однако чемпионы устроили 16-очковый рывок в третьей четверти и увеличили преимущество до 24 очков в четвертой, полностью взяв игру под контроль.

Джеки Янг набрала 24 очка, Келси Плам добавила 20, а MVP лиги А'джа Уилсон contributed 19 очков и 14 подборов.

Между тем, Янг смогла сдержать звезду Либерти Сабрину Ионеску, не дав ей набрать очков до четвертой четверти. Об этом Ионеску сказала ESPN: "Они действительно помешали мне открываться в первых двух играх, позволяя мне работать на экранах и разгонять игру. В этой игре они внесли некоторые корректировки, отправляя ко мне нескольких защитников и не давая легких бросков".

До пятницы Лас-Вегас не побеждал Либерти в сезоне, проиграв все три матча регулярного сезона и первые два матча плей-офф. Победа стала их 12-й подряд на домашнем паркете в плей-офф, побив рекорд WNBA, который ранее делили Лос-Анджелес Спаркс (2001-04) и Сакраменто Монархс (2003-06).

Эйсес снова получат преимущество своей площадки, когда они встретятся в четвертый раз в воскресенье в 15:00 по восточному времени в арене Michelob Ultra.

Между тем, Коллинз помогла Миннесота Линкс победить Коннектикут Сан, набрав 26 очков и обеспечив им преимущество 2-1 в серии. Если они выиграют четвертый матч в воскресенье, Линкс могут пробиться в финал WNBA впервые с 2017 года.

Коллинз теперь синоним истории франшизы, так как ее 26 очков и 11 подборов в этой игре сделали ее первым игроком Линкс, записавшим в плей-офф несколько матчей с 25 очками и 10 подборами. После своей посредственной игры во втором матче (набрав 9 очков) Коллинз признала: "Когда это плей-офф, нужно приходить с агрессивным настроем, забывая, что было в предыдущей игре, и сосредоточиваясь только на настоящем моменте".

Четвертый матч состоится в Коннектикуте в воскресенье в 17:00 по восточному времени.

Победа в третьем матче закрепила любовь Лас-Вегаса к спорту, так как они продолжают свою успешную карьеру в WNBA с перспективой третьего подряд титула. После ограничения возможностей Ионеску набрать очки, Янг продемонстрировала свой спортивный талант, сыграв решающую роль в их победе над Либерти.

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