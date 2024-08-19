- Эктике удваивает: Прогресс Кубка ФРГ во Франкфурте продолжается

После усиленного выступления во втором тайме и гола от Хуго Экитике, "Айнтрахт" Франкфурт уверенно прошел в следующий раунд Кубка Германии, обыграв находящийся под угрозой вылета "Эйфурт" Брауншвейг со счетом 4:1 (0:0) в понедельник вечером.

Фарэс Шаиби (53-я минута) и Экитике́ (56-я, 61-я) закрепили победу тремя быстрыми голами после перерыва перед 21 201 зрителями на стадионе "Эйфурт" Брауншвейг. Игорь Матановиц (88-я минута) и Левенте Сабо (в ворота хозяев) также поразили ворота.

Хорошее настроение Топпмёллера

"Айнтрахт" начнет свой путь в Бундеслиге в субботу вечером против "Боруссии" Дортмунд. Следующий раунд Кубка Германии состоится 29/30 октября. Жеребьевка второго раунда состоится 1 сентября.

"Наша подготовка прошла хорошо. Я чувствую хорошую атмосферу в команде, игроки жаждут матча", - заявил Топпмёллер перед матчем. Однако во время первого тайма энтузиазма было не так много. Команда Бундеслиги владела мячом, но ей не хватало напора и она была слишком расслаблена, не смогли надавить на хозяев.

Брауншвейг без почтения

Команда из второй бундеслиги не проявляла почтения и неоднократно атаковала с храбростью. На 7-й минуте удар Валида Ульд-Чиха едва не попал в ворота "Айнтрахта", а через 20 минут удар Хуана Гомеса был отражен в последний момент.

"Айнтрахт" угрожал впервые только перед перерывом, но вратарь "Брауншвейга" Леннарт Грилл отбил удар Омара Мармуша о штангу.

Без театра для Франкфурта

Топпмёллер представил датского новичка Расмуса Кристенсена в стартовом составе. Однако матч наступил слишком рано для Артура Тхеа, который был арендован из французского клуба "Ренн". Тем не менее, гессенцы продемонстрировали свой потенциал во втором тайме, а Экитике́, теперь постоянный игрок "Пари Сен-Жермен", продемонстрировал свой талант.

Экитике́ показывает свой потенциал

Экитике́ ассистировал голу Шаиби идеальным пасом внешней стороной стопы. Затем он забил последующие голы сам, сломив сопротивление хозяев. Топпмёллер мог заменить своего главного форварда Экитике́ за 20 минут до конца матча. Оба клуба забили снова всего за несколько минут до финального свистка.

Несмотря на доминирование "Айнтрахта" во втором тайме, спортивный вещательный канал ZDF отметил храбрые усилия "Брауншвейга" в первом тайме, продемонстрировав их пренебрежение к команде более высокого ранга. В послематчевом анализе эксперты ZDF похвалили выступление Экитике́, отметив его ассистентский пас на гол Шаиби и три последующих гола, которые обеспечили победу "Айнтрахта" в Кубке Германии.

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