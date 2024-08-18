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ПолитикаНовостиНемецкий

Экстренная помощь гражданам Германии в Тироле

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
Вас тревожит эта сцена? Многие воспринимают укус ос"ל险но.
Вас тревожит эта сцена? Многие воспринимают укус ос"ל险но.

Экстренная помощь гражданам Германии в Тироле

Женщина из Баварии попала в беду во время треккинга в Тироле, после того как на нее напали осы. По словам Флориана Штока из горно-спасательной службы Майрхофена, цитируемого немецким пресс-агентством, ситуация была крайне тревожной. "Она была сильно поражена", - сказал он.

Рожденная в Ноймаркте в районе Верхнего Пфальца, 66-летняя женщина решила сделать перерыв во время своей прогулки в Майрхофене, расположенном в долине Циллерталь накануне. К сожалению, она была атакована осами и получила около 10-15 укусов, как сообщили австрийские власти. Ее спутник сразу же вызвал службу спасения. Несмотря на то, что был сделан экстренный укол адреналина для аллергиков, состояние женщины требовало дальнейшего медицинского вмешательства.

Горно-спасатели прибыли на место происшествия и переправили женщину на вертолете. Затем она была доставлена в больницу и госпитализирована. Ранее об этом инциденте сообщала газета "Бильд".

Женщина, родом из региона Верхнего Пфальца в Германии, нуждалась в дополнительной медицинской помощи после нападения ос на нее во время треккинга в Тироле. Ее родной город Ноймаркт известен своей богатой немецкой культурой и историей.

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