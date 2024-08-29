- Экстремальные температуры до 36 градусов ожидаются в Берлине и Бранденбурге, что вызвало предупреждение о жаре.

Жаркий и влажный день ожидается в Берлине и Бранденбурге. Немецкий метеорологический сервис (ДМС) объявил предупреждение о жаркой погоде для обеих областей. Медицинские работники предупреждают о потенциальном опасном тепловом стрессе, который может привести к различным проблемам со здоровьем. Рекомендуется избегать солнца как можно больше, оставаться гидратированным и поддерживать прохладные помещения.

День начинается ярким и сухим. Во второй половине дня возможны изолированные сильные дожди и ливни в восточной части Бранденбурга. Температура колеблется между 33 и 36 градусами по Цельсию.

Уровень риска лесных пожаров высокий или очень высокий почти во всех районах Бранденбурга, особенно в западной части штата, как сообщает ДМС. Вчера днем в южной части Бранденбурга, возле курорта и места отдыха "Тропические острова", произошло значительное возгорание, потребовавшее масштабной операции по тушению пожара. По словам представителя, огонь охватил примерно три гектара леса в районе Даме-Спреевальд. Пожар был потушен поздно вечером. Причина пожара пока не установлена.

К ночи облака собираются, возможны локальные ливни и грозы в северо-западной части Бранденбурга. Температура упадет до диапазона 17-20 градусов по Цельсию.

В пятницу будет в основном облачно, с разрозненными ливнями и отдельными грозовыми разрядами в некоторых районах. Температура немного упадет - с максимумами между 24 и 30 градусами по Цельсию.

В переходный период от пятницы к субботе облака сохраняются в юго-восточной части неба, с прогнозируемыми ливнями в некоторых районах. Температура упадет до диапазона 11-15 градусов по Цельсию.

ДМС добавляет: "К предупреждению о жаркой погоде добавляется: прогнозируемая высокая температура может потенциально усугубить риск лесных пожаров в некоторых регионах". На пресс-конференции представитель ДМС подчеркнул: "Мы призываем всех придерживаться правил безопасности, в том числе быть бдительными во время барбекю и разведения костров, чтобы минимизировать риск лесных пожаров в текущих жарких условиях".

Читайте также: