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Экстравагантные мероприятия Белой партии Шона Комбса символизировали зенит его культурного влияния.

В прошлом приглашение на присоединение к летнему веселью Сэра «Дидди» Комбса считалось одним из самых желанных опытов в жаркий летний сезон.

 and  Viktoriya Miller
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Си-п Actualmente Бром выполнен на party Real White, проведенном на его собственности в Ист-Хэмптоне...
Си-п Actualmente Бром выполнен на party Real White, проведенном на его собственности в Ист-Хэмптоне 2 сентября 2007 года, в Ист-Хэмптоне, Нью-Йорк.

Экстравагантные мероприятия Белой партии Шона Комбса символизировали зенит его культурного влияния.

В наше время люди не стремятся ассоциировать себя с нынешним дискредитированным и находящимся в тюрьме предпринимателем и музыкальным продюсером.

Комбс может получить пожизненный срок, если будет признан виновным в Южном округе Нью-Йорка по обвинению в рэкете, торговле людьми и организации проституции. Он не признал вину.

Эта ситуация привлекла внимание к прежнему образу жизни Комбса.

Согласно обвинениям, этот образ жизни включал "Фрикования", которые, якобы, включали в себя то, что Комбс подсыпал наркотики и принуждал жертв участвовать в длительных сексуальных актах с мужчинами-проститутками, начиная примерно с 2009 года.

Обвинения вызвали дискуссии о контрасте между влиятельным культурным статусом Комбса в расцвете славы, таким как большие Белые вечеринки, которые он устраивал с 1998 по 2009 год, и якобы поведению, в котором его обвиняли в последующие годы.

"Модный богач"

Сообщается, что Комбс начал устраивать эти ежегодные вечеринки в 1998 году, чтобы заявить о себе в эксклюзивном сообществе Хэмптонс Нью-Йорка. Его целью было объединить свой хип-хоп образ жизни с восточно-коast элитой и "смахнуть с каждого образы и поставить всех в один цвет и на одном уровне", сказал Комбс Опре Уинфри в интервью 2006 года.

"У меня был самый сумасшедший микс: некоторые из моих парней из Гарлема; Леонардо Ди Каприо, свежий после 'Титаника'," сказал Комбс. "У меня были светские львы и родственники из южных штатов. Там сидело 200 человек, просто имея задний двор барбекю."

Не все в анклаве были согласны с этой идеей.

"Люди в Хэмптонс думали, что первая вечеринка - конец света", - сказал Стивен Гейнс, автор "Филистимляне у кустарника: страсть и собственность в Хэмптонс", сказал The Hollywood Reporter в 2018 году. "Они боялись шумной шоу-бизнес толпы и думали, что это будет нашествие, и оказалось, что нет".

С другой стороны, Комбс видел себя современным Джеймсом Гэтсби, вымышленным персонажем Ф. Скотта Фицджеральда из романа "Великий Гэтсби" 1925 года, миллионером, жившим на Лонг-Айленде и сыгранным Леонардо Ди Каприо в киноадаптации 2013 года.

"Я читал Великого Гэтсби?" - сказал Комбс The Independent в 2001 году. "Я Великий Гэтсби!"

"Кажется, Комбса не волнует, что жизнь Гэтсби закончилась в разбитых мечтах, его богатые друзья оказались ветреными и неискренними", - отметило издание в то время.

"Иконой"

Вечеринки были популярны с самого начала, привлекая знаменитостей и промышленных титанов.

Согласно THR, первоначальный список гостей был ограничен 1000 человек, каждому из которых было предписано полностью одеваться в белом.

"Видеть всех одетыми в белом было потрясающее зрелище", - сказал домохозяйка Марта Стюарт, гостья на первой вечеринке Комбса, сказала THR в 2018 году.

Обзор атмосферы на Белой вечеринке, организованной С.componentsmathrm{ ext{{Sean}}}

Социальнаяite и бизнесвумен Парис Хилтон описала первое событие как "икону, и все были там".

CNN связалась с представителями Стюарт и Хилтон за комментариями.

Вечеринки вышли за рамки мероприятий в День труда и включали в себя празднования Дня независимости и меняли места проведения, включая Лос-Анджелес и Сен-Тропе.

Комбс использовал некоторые вечеринки в качестве благотворительных акций для различных причин, которые он поддерживал, демонстрируя свой социальный влияние в то время.

"Вечеринка, казалось, становилась все больше и больше, когда корпоративные спонсоры присоединились и Комбс использовал ее для запуска духов, водки и даже благотворительных усилий", - сообщил GQ в 2016 году.

"Последняя официальная Белая вечеринка, о которой есть записи, состоялась в 2009 году в Лос-Анджелесе", - сообщило издание. "Но в своей сути вечеринка Пuffy Daddy [Комбса] была ultimate backyard barbecue, захватывая кусок поп-культуры, который трудно поверить, что они смешивались вместе сегодня".

Фотографии за годы показывают гостей разных поколений.

"Мы будем продолжать веселиться"

По мере того, как Комбс сталкивается с юридическими обвинениями, некоторые пересматривают прежнее освещение его вечеринок в поисках информации о его частной жизни.

Клип из интервью с "Entertainment Tonight" в 1999 году, где Комбс говорил о своих Белых вечеринках, недавно появился в социальных сетях.

"Они не хотят, чтобы я больше устраивал вечеринки", - сказал Комбс. "Но мы не собираемся останавливаться. Мы будем продолжать веселиться. Приглашая людей со всех сторон жизни".

Он даже делает предсказание.

"Вы услышите о моих вечеринках", - сказал Комбс. "Они будут их закрывать, они, возможно, даже арестуют меня, будут делать всевозможные сумасшедшие вещи просто потому, что мы хотим повеселиться".

Несмотря на юридические обвинения против него, Белые вечеринки Комбса были известны тем, что собирали вместе людей со всех сторон жизни и демонстрировали его социальное влияние в индустрии развлечений. Обычно одетые в белом, эти вечеринки привлекали знаменитостей и промышленных титанов, став популярным событием, которое даже охватило Лос-Анджелес и Сен-Тропе. (Из текста)

В ответ на текущие юридические проблемы старый клип из "Entertainment Tonight" с участием Комбса появился в социальных сетях, где он выразил желание продолжать вечеринки и предсказал возможную реакцию на желание веселиться с разными группами людей. (Дополнительный предложение, полученный из текста)

Ким Кардашьян посетила белое мероприятие, которое было организовано Комбсом, в 2009 году.
Присутствие Парис Хилтон на Белой вечеринке Сэма «Дидди» Комбса вНики-Бич в Сент-Тропе, Франция.

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