- Экспозиция представляет концепции реконструкции ванн на пляже Ванзе

В общем, мы имеем дело со старым сооружением, которое когда-то было лучше, чем сейчас, на Strandbad Wannsee в Берлине. Это место пустует уже довольно давно. К счастью, выставка под названием "Поймал ли Wannsee?" представляет предложения архитектурных студентов из Университета прикладных наук г. Дамштадт. Их цель - показать способы оживить и повторно использовать эту историческую достопримечательность, расположенную в районе Штеглиц-Целендорф.

Как сообщает Rundfunk Berlin-Brandenburg, профессор Карстен Герхардс из Университета прикладных наук г. Дамштадт сказал: "Это здание похоже на стареющий организм, которому нужен новый смысл, когда он больше не нужен. Вот оно, претерпевает превращение".

Молодые архитекторы предложили концепции, чтобы вернуть к жизни обветшалый и закрытый ресторан "Лидо", который когда-то функционировал как пивная или место отдыха. Эти инновационные идеи можно увидеть на Strandbad с этого уик-энда до 15 сентября.

Профессор предложил превратить старое здание Strandbad Wannsee в "Место отдыха" или тихую обитель, подчеркивая его потенциал для новой цели. Победное предложение среди студентов предполагает превращение старого ресторана "Лидо" в обновленное "Место отдыха", предлагая общественности покой и расслабление.

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