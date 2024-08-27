Эксперты продолжают подчеркивать продолжающийся дефицит вакцин в Африке.

Эксперты все еще обеспокоены нехваткой вакцин для борьбы с оспой обезьян в Африке. "Мы действительно обеспокоены", - заявил Пласид Мбала-Кингебени из Национального института биомедицинских исследований Университета Киншасы в Демократической Республике Конго (ДРК). Он оценивает, что примерно 10 миллионов доз вакцины необходимы на континенте.

"К сожалению, в настоящее время находится в разработке около 500 000 доз, и мы не знаем, когда эти 500 000 будут распределены", - сказал Мбала-Кингебени во время цифровой пресс-конференции. По мере распространения болезни он добавил, что недавно были зарегистрированы случаи в Габоне. "Случаи появятся везде. Это всего лишь вопрос времени", - заявил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила уровень тревоги из-за нынешних вспышек оспы обезьян в Африке и нового, потенциально более опасного подклада Ib. Недавно Тим Нгуен из ВОЗ заявил, что доступно 500 000 доз вакцины MVA-BN для приобретения.

Марион Коопманс, директор Института вирусных исследований Эразмусского университета в Роттердаме, также подчеркнула многочисленные нерешенные вопросы, связанные с подкладом Ib, в том числе передачу патогена, тяжесть заболевания и эффективность вакцины. "Будут ли вакцины работать против подклада Ib? Я думаю, честный ответ: мы еще не знаем", - сказала она во время пресс-конференции. Необходимы дальнейшие исследования.

Несмотря на наличие 500 000 доз вакцины для приобретения у ВОЗ, отсутствие защиты от оспы обезьян в Африке остается серьезной проблемой, учитывая потенциальные угрозы, связанные с подкладом Ib. По мере распространения болезни и появления новых случаев важно принять эффективные меры защиты, чтобы смягчить последствия оспы обезьян в Африке.

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